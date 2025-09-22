Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliği 7 km olarak açıkladı.

Sarsıntı İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'ın Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BALIKESİR PEŞ PEŞE SALLANMIŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 06.59'da 3.7'lik bir deprem meydana gelmiş, gece saatlerinde ise 4.9'luk depremle sallanmıştı.