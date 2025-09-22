Haberler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem
Haber Videosu

Gece yarısı 4,9 ile sallanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem bir deprem daha oldu. Saat 12.02'de meydana gelen deprem İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli 4.5 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi. AFAD depremin derinliği 7 km olarak açıkladı.

Sarsıntı İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde korkutan deprem

AFAD'ın Sındırgı'daki 4,5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

BALIKESİR PEŞ PEŞE SALLANMIŞTI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde sabahın ilk saatlerinde, 06.59'da 3.7'lik bir deprem meydana gelmiş, gece saatlerinde ise 4.9'luk depremle sallanmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa kararı aldı

Türk futbolunda deprem! Tepkiler sonrası istifa kararı aldı
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tek sebebi Tayyıp o yok olmadan durmaz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme40
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıChorlu:

Amip misin?

yanıt7
yanıt3
Haber YorumlarıSalih Kandıralı:

Tek sebebi o değil. Başkaları da var ama söylemeyeceğim.

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıSeyyar Kapakçı:

Istanbuldan hissedildimi önemli olan o(anlayan anladı)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Kara:

Allah sabir versin zor.....gerçekten zor .

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tek cümlelik not düştü! Alex de Souza'dan Sadettin Saran paylaşımı

Sadettin Saran'ın seçimi kazandığını görünce telefona sarıldı
47 yıllık dev holding iflas etti

47 yıllık dev holding iflas etti! Kritik projelerde yer almışlardı
Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog

Saran ve Cem Gölbaşı arasında bomba diyalog
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.