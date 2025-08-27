Balıkesir'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Türkiye 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan deprem de Balıkesir'de yaşandı.

BÖLGEDE DEPREM FIRTINASI YAŞANIYOR

10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1'lik sarsıntı sonrası deprem fırtınasının yaşandığı Sındırgı'da saat 05.46 itibarıyla 4.4 büyüklüğünde yeni bir deprem daha oldu.

ÇEVRE İLLERDE DE BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, 10.12 kilometre derinlikte oluşan sarsıntı çevre illerde de büyük panik yarattı.