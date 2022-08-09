Balıkesir gündem haberi | Balıkesir'de 15 kişinin öldüğü otobüs kazası, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı

BALIKESİR'de geçen yıl 15 kişinin öldüğü 17 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında kovuşturmaya yer olmadığı kararının ardından yaşanan adli süreç, Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Kazada yaşamını yitiren yolculardan 11'inin ailesi, 'Etkili başvuru haklarının ihlal edildiğine karar verilip, yeniden yargılama yapılması' talep edip, otobüs firmasının ihmalinin araştırılmasını istedi.

Efe Tur'a ait Zonguldak-İzmir seferini yapan Kerem Başol'un kullandığı 41 EF 283 plakalı yolcu otobüsü, geçen yıl 8 Ağustos'ta Balıkesir-Edremit kara yolu organize sanayi bölgesi kavşağında virajı alamayarak takla atıp, boş araziye yuvarlandı. Kazada otobüsün şoförleri Kerem Başol ve Cengiz Umut'un da aralarında bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı. Kazanın ardından Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Ocak 2022 tarihli raporda, 'şoför, yola gereken dikkati vermediği, virajı uygun hızla geçmesi için hızını uygun seviyeye düşürmediği için asli kusurlu, yolcular emniyet kemeri takmadığı için tali kusurlu bulundu' denildi. Raporla firma yetkililerinin kusurunun bulunmadığı belirtildi.

"O kazada hayatını kaybeden 15 kişiden biri olan kızımızın, canımızın bizden koparılmasının ardından bizim psikolojimiz çok bozuk. Yaşam boyu biz bu acıyla birlikte yaşayacağız. Bu evde her yerde kızımızdan kalan hatıralar olduğu için eşim Ayvalık'a gelemiyor. Şu anda psikolojik tedavi görüyor. Kızımın ablası da son derece üzgün. Ben de perişanım. O nedenle de o kazada hayatını kaybeden 15 kişi ve yaralanan 17 kişinin adına söylüyorum; adalet mutlaka tecelli etmeli. Biz yandık başkaları da yanmasın. Bunun mücadelesini veriyoruz insanlık adına."