Balıkesir Gönen'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisini aldı. Ekipler, belirledikleri 2 şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda 2 kilo 78 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapılacağı bilgisini aldı.
Ekipler, belirledikleri 2 şüphelinin adresine düzenledikleri operasyonda 2 kilo 78 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.