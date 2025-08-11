Balıkesir Depremi Sonrası GSM Operatörlerinden Ücretsiz İletişim Desteği

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone, deprem bölgesindeki müşterilerine ücretsiz konuşma, internet ve SMS hizmeti sundu.

BALIKESİR'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından GSM operatörleri, deprem bölgesinde bulunan müşterilerine ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımladı.

Türk Telekom'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz internet, SMS ve konuşma tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle" ifadelerine yer verdi.

Turkcell'den yapılan açıklamada ise "Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem bölgesindeki tüm müşterilerimize, Afet Acil Durum Prosedürü kapsamında ücretsiz dakika, internet ve SMS tanımlanmaktadır" denildi.

Vodafone'dan yapılan açıklamada da "Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden dolayı üzüntü duyduk. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimize acil iletişim ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, internet ve SMS tanımlanmaktadır. Geçmiş olsun" ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
