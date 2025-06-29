Balıkesir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Kepsut ve Havran ilçelerinde meydana gelen orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangınlar, mahalle tahliyelerine yol açtı ve soğutma ile hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ve Havran ilçelerindeki orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Dün Havran'a bağlı Halılar Mahallesi'nde başlayarak Sarnıç Mahallesi'nin tahliyesine neden olan yangını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

Sabahın ilk saatlerinde de havadan müdahaleler yapan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Dün Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayarak mahallenin tahliyesine sebep olan yangın, gece saatlerinde de sürdü.

Alevleri söndürmek için karadan yoğun çalışma yürüten ekipler, sabah havadan yapılan müdahalelerle yangını kontrol altına aldı.

Her iki yangın bölgesinde de soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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