Balıkesir'deki Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Kepsut ve Havran ilçelerindeki orman yangınları havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alındı.

Dün Havran'a bağlı Halılar Mahallesi'nde başlayarak Sarnıç Mahallesi'nin tahliyesine neden olan yangını söndürme çalışmaları gece saatlerinde de devam etti.

Sabahın ilk saatlerinde de havadan müdahaleler yapan ekipler, yangını kontrol altına aldı.

Dün Kepsut ilçesine bağlı Eyüpbükü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayarak mahallenin tahliyesine sebep olan yangın, gece saatlerinde de sürdü.

Alevleri söndürmek için karadan yoğun çalışma yürüten ekipler, sabah havadan yapılan müdahalelerle yangını kontrol altına aldı.

Her iki yangın bölgesinde de soğutma ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor.