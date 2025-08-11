Balıkesir'deki Deprem Anında Market Çalışanının Kaçışı Kamerada

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sırasında Bursa'da bir market çalışanının kasa üstünden atlayıp, kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün saat 19.53'te meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa ve ilçelerinde de hissedildi. Depreme farklı yerlerde yakalanan vatandaşlar panikle açık alanlara çıkarken, bir market çalışanının kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sarsıntıyı fark eden çalışan kasa üzerinden atlayıp kaçtı. Bu sırada alışveriş yapan 2 çocuk da korkarak dışarı çıktı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

GECEYİ PARKLARDA GEÇİRDİLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Bursa'da evlerine girmeye korkan vatandaşlar, geceyi parklarda geçirdi. Bir vatandaş, parklarda kalanları 8'inci kattaki evinin penceresinden görüntüledi.