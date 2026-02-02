Haberler

Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü

Balıkesir'de şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü
Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yıldız Mahallesi'ne giden köprünün bir kısmı çöktü. Ulaşım alternatif yollarla sağlanıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle köprü çöktü.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle derelerdeki su seviyesi yükseldi.

İlçeye bağlı Yıldız Mahallesi'ne ulaşımın sağlandığı köprünün bir kısmında çökme yaşandı.

Köprünün çevresi güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Bölgeye ulaşım, alternatif yollardan sağlanıyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
