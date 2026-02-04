Haberler

Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 2 kişi Sahil Güvenlik helikopteriyle tahliye edildi

Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 2 kişi Sahil Güvenlik helikopteriyle tahliye edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik helikopteri ile tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tahliye operasyonunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

BALIKESİR'in Marmara ve Avşa adalarında rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik helikopteriyle tahliye edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tahliye operasyonunu sanal medya hesabından paylaştı.

Kentte, Marmara Adası ve Avşa Adası'nda olmak üzere 2 ayrı olayda rahatsızlanan 2 kişi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan tıbbi tahliye talep edildi. Ağır hava ve deniz koşulları sebebiyle vatandaşların denizden tıbbi tahliyelerinin sağlanamaması üzerine 1 Sahil Güvenlik Helikopteri bölgeye sevk edildi. 2 kişi, Sahil Güvenlik helikopterine alınıp Bandırma 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'nda hazır bulunan ambulansa bilinçleri açık olarak teslim edildi.

Tahliye operasyonunu sanal medya hesabından paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum. Allah yardımcınız olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da! Sisi, kırmızı halıda karşıladı

Beklenen buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı böyle karşıladı
Zincir marketlerde 'Kampanyalı' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı

Zincir marketlerde "Kampanyalı" satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
Yeni belgelerde skandal detay: Prens Andrew ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı

Skandal detay: Prens ve Epstein dansçı kızı üçlü ilişkiye zorladı
Kante'yi Fener'e getirmek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı

Kante transferi için Erdoğan'a ulaşan ismin kim olduğu ortaya çıktı
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti

Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi

Vatandaşı isyan ettiren düzenlemede geri adım! İki istisna geldi
MHP'den Öcalan ve Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama

MHP'den Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yeni açıklama
Erzurum-İstanbul uçağında ilginç anlar: Yolculardan helallik istedi

Erzurum-İstanbul uçağına 1 saat 15 dakika rötar yaptıran yolcu