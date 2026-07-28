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Havran'da arıcı ve hayvancılara yangın denetimi

Havran'da arıcı ve hayvancılara yangın denetimi
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Balıkesir'in Havran ilçesinde, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında jandarma destekli denetimler yapıldı. Denetimlerde arıcılar ve küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilerin yangın önlemleri ile söndürme tüpleri kontrol edildi, ayrıca üreticilere yangın riskine karşı bilgilendirme yapıldı.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, orman yangınlarına karşı alınan tedbirler kapsamında, ormanda faaliyet gösteren arıcılar ile küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilere yönelik jandarma destekli denetim gerçekleştirildi.

Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman Muhafaza ekiplerinin katılımıyla ormanda faaliyet gösteren arıcılar ile küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilere yönelik jandarma destekli denetim yapıldı. Denetimlerde, üreticilerin yangın riskine karşı aldığı önlemler ile yangın söndürme tüplerinin uygunluğu kontrol edildi. Ekipler ayrıca, olası yangınlara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında üreticilere bilgilendirme yaptı. Yetkililer, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığına dikkat çekerek, ormanda faaliyet gösteren vatandaşların gerekli tedbirleri eksiksiz uygulamasının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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