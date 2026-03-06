Balıkesir'de MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni yapıldı

Balıkesir'de, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 21'inci Dönem Dış Kaynak ve Statü Geçişi ile 6'ncı Dönem Yedek Astsubay Temel Askerlik ve Astsubaylık Anlayışı Kazandırma (ASTASAK) Eğitimi kursiyerlerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Altıeylül ilçesinde, MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu 100. Yıl Tören Alanı'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, törende yaptığı konuşmada, sahip olduğu binlerce yıllık tecrübe ve disiplin anlayışıyla çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi birleştiren Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) eğitimli, yüksek vazife ve sorumluluk bilincine sahip, kendisini mesleğine adamış personeliyle her geçen gün daha da güçlendiğini söyledi.

Askerlere hitaben "Taşıdığınız üniforma, sadece bir kıyafet değil, aziz milletimizin sizlere emanet ettiği şeref ve vefa sorumluluk nişanesidir." diyen Tokel, şöyle devam etti:

"Sizlerden beklentimiz, TSK'nın temel değerlerini daima yüceltmeniz, disiplin, dürüstlük ve görev bilincini hayatınızın merkezinde tutmanız, aziz şehitlerimizin mirasını onurla taşımanızdır. Görevlerinizi yerine getirirken en büyük gücünüz, asil Türk milletinin sizlere duyduğu sınırsız güven ve sevgidir. Bu güveni asla boşa çıkarmayacak, gittiğiniz her yerde, milletimizin büyüklüğünü ve bayrağımızın onurunu temsil edeceksiniz."

Tokel, TSK'nın kahraman evlatlarının, milletin sevgisi ve güveninden aldığı güçle ülkenin hak ve menfaatlerini korumak için "gece gündüz" demeden üstün bir azim ve kararlılıkla görevini sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Her geçen gün savunma sanayimizin sunduğu yerli ve milli imkanlarla güçlenen Kara Kuvvetleri, vatanımızın güvenliği ve bölgemizin huzuru için büyük bir gayretle hem Türkiye'de hem Türkiye'nin sınırlarında hem Türkiye'nin ötesinde hem de Afrika'da, dünyanın birçok yerinde, sizlerin dualarıyla görev yapmaktadır. Vatanımızın bekası ve huzuru, kahraman Kara Kuvvetleri'nin üstün cesareti ve sarsılmaz iradesiyle vatan topraklarımız korunmaktadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına emin adımlarla girdiğimiz bu dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye hedeflerimize azim ve inançla yürürken ülkemizin ve aziz milletimizin bekası için 'gece gündüz' demeden çalışmaya devam edeceğiz."

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da dünyada son yıllarda yaşanan gelişmelerin artık hiçbir değer ve kuralın kalmadığını açıkça gösterdiğini kaydetti.

Her millet ve devletin başına ne geleceğinin belli olmadığı bir döneme girildiğini belirten Afyoncu, "Bundan sonra iyi strateji izleyip dengeli gidebilen, güvenilir müttefiklere sahip, savaş tecrübesi ve kendi ürettiği silahlarıyla mücehhez orduları olan, bükülmez bilekleri ve yaşama gücüne sahip milletler ayakta kalacak. Öyle olmayan milletler ise Hititler, Asurlular, Urartular, Fenikeliler gibi tarih sahnesinden çekilecek." diye konuştu.

Türk milletinin 2 bin 500 yıllık askeri bir geçmişe sahip olduğunu, kahraman ve milletiyle bütünleşen orduları sayesinde bugüne kadar geldiğine dikkati çeken Afyoncu, zor zamanda bir numaralı güvencenin kahraman Türk ordusu olduğunu vurguladı.

"Türkiye, insansız hava araçlarıyla dünya harp tarihinin ve konseptinin gidişini değiştirdi"

"Son yıllarda savunma sanayinde Türkiye, çağın ötesine geçip yaptığı insansız hava araçlarıyla dünya harp tarihinin ve konseptinin gidişini değiştirdi." diyen Afyoncu, Fatih Sultan Mehmet'in toplarla bir çağ açıp kapatması gibi bütün savunma sanayi şirketlerinin yaptığı silahların robot savaşların çağında, Türk ordusuna büyük bir güvence sağladığını ifade etti."

Prof. Dr. Afyoncu, Türk savunma sanayisi sayesinde yeni bir savaş konseptinin inşa edildiğini söyledi.

MSÜ'nün Türk ordusunun insan gücünü yetiştirdiğini anlatan Afyoncu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar 61 bin 717 subay, astsubay, kurmay subayı mezun ederek kara, deniz ve hava kuvvetlerimize verdik. O sayede bugün ordumuz, Suriye'den Irak'a, Libya'ya, Karabağ'a kadar birçok yerde dost ve kardeş ülkelerimizle birlikte Türkiye'nin hak ve menfaatlerini savunuyor. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, en fedakar okullarımızdan biri. Bugüne kadar 24 bin 172 astsubayımızı mezun etti. Bugün ise 2 bin 712 Türk ve Gineli astsubayımızı mezun ediyoruz. Bu sene toplam mezun sayımız, yaz mezunlarıyla 4 bini bulacak. Bu, sayı, çok büyük bir sayı, çok büyük fedakarlıklarla yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz, ordumuzu, kara kuvvetlerimizi daha da güçlendirecek."

Erhan Afyoncu, MSÜ'nün bir yılda mezun ettiği kara astsubayını, Yunanistan'ın 17 yılda mezun ettiğini dile getirerek, emeği geçen eğitimcilere ve ailelere teşekkür etti.

Yeni dönemde de MSÜ'nün yetiştirdiği subay ve astsubayların savunma sanayinin silahlarını kullanarak Türkiye'yi koruyacağını belirten Afyoncu, "Biz, savaş istemiyoruz. Ancak Türkiye'nin hak ve menfaatlerini TSK, sivil iradenin emrinde her yerde savunacaktır. Bunun bu şekilde bilinmesi gerekiyor." dedi.

"Amacımız, silah arkadaşlarımızı milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmektir"

MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Tuğgeneral İsmail Analı da TSK'nın ihtiyaçlarına cevap verecek, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaati esas alacak, astının ve üstünün hukukuna riayet edecek nitelikli personel yetiştirme, azim ve gayretinde olduklarını ifade etti.

Çok sayıda mezun vermenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Analı, şöyle devam etti:

"Amacımız, silah arkadaşlarımızı milli, manevi ve mesleki değerlerimiz doğrultusunda yetiştirmektir. Her ne koşul altında olursa olsun milli ve manevi değerlerimize sahip çıkan, daima Türk milletinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde olan, bu toprakları vatan yapan şehadet kültürünü veren milli mücadeleyi kazanan ruhu koruyan, milli bilinci gelecek kuşaklara aktaran gençler yetiştirmek temel hedefimizdir."

Dönem birincisi Personel Astsubay Çavuş Nihat Doğan da milli ve manevi değerlere sahip çıkacaklarını belirterek, "Daima Türk milletinin ve seçilmiş millet iradesinin emrinde olacağız. Metehan'dan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan ve 2 bin 200 yıllık Türk devlet geleneğine dayanan, bu toprakları vatan yapan şehadet kültürünü, milli mücadeleyi kazanan ruhu koruyup gelecek kuşaklara aktaracağız." dedi.

Doğan, askerlerle mezuniyet andını söyledi ve yaş kütüğüne plaket çaktı.

Konuşmaların ardından okulu dereceyle bitiren astsubay çavuşlara diplomaları verildi. Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Marşı ile 100. Yıl Marşı söylendi ve tören geçişi yapıldı.

Gine Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinde Savunma Ateşesi Albay Sekou Souare, dereceye giren Gineli misafir askeri personele mezuniyet belgesini verdi.

Törene, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Gültekin Yaralı, MSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Talat Canbolat, Tümamiral Erhan Aydın ve Tümgeneral Burhan Aktaş, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Tümgeneral Orhan Gürdal ile meslek yüksekokulunun personeli ve aileler katıldı.