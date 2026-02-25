Haberler

Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilot için tören düzenlendi

Güncelleme:
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için askeri tören düzenlendi.

9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Öz geçmişinin okunması ve Balıkesir Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın dua etmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak uçağa konuldu.

Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti.

Bu arada, tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı.

Törene, şehit Bolat'ın yakınları ile Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, 9. Ana Jet Üssü Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Gürakar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, askeri yetkililer ve protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
