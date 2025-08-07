Eşi tarafından hayvan damında öldürülen kadın 1 hafta önce uzaklaştırma kararı almış

Eşi tarafından hayvan damında öldürülen kadın 1 hafta önce uzaklaştırma kararı almış
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde işlenen kadın cinayetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Mehmet Avcı'nın, eşi Gonca Avcı'yı hayvan damında boğazını keserek katlettiği belirlendi. Gonca Avcı'nın bir hafta önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldığı ve 15 gün önce babasını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan; cani olaydan sonra intihar ederken çiftin iki çocukları koruma altına alındı.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasılar Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Mehmet Avcı'nın (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı (32) katlettikten sonra ormanda kendini asarak intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

1 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Avcı çiftinin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi. Gonca Avcı'nın geçtiğimiz hafta eşi hakkında savcılıktan "uzaklaştırma kararı" aldırdığı, bu nedenle Mehmet Avcı'nın evine 500 metre mesafedeki hayvan damında bulunan odada yaşadığı belirtildi.

EŞİNİ HAYVAN DAMINDA KATLETMİŞ

İddiaya göre, çevresine eşinden boşanacağını söyleyen Gonca Avcı'nın olay günü hayvanlara bakmaya gittiğini bu sırada eşiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sırasında Mehmet Avcı eşini hayvan damında boğazını keserek katletti.

ORMANDA KENDİNİ ASTI

Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'yı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Avcı, ormanlık alanda kendisini ağaca asarak intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Çiftin 11 ve 13 yaşlarındaki çocukları yaşanan vahşetin ardından devlet korumasına alındı.

BABASINI 15 GÜN ÖNCE KAYBETMİŞ

Öte yandan, Gonca Avcı'nın babası Muhammet Baytaş'ın 15 gün önce akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği de öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Zelenski'den savaşı sonlandırmak için Putin'e görüşme çağrısı

3 yıldır süren savaşı bitirecek çağrı: Gel görüşelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine özel mektup

Erdoğan kaleme aldı! AK Parti şehit ailelerine bu mektubu ulaştıracak
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın sevilen ismi 49 yaşında ikinci kez anne oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.