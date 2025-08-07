Eşi tarafından hayvan damında öldürülen kadın 1 hafta önce uzaklaştırma kararı almış

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Durasılar Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında Mehmet Avcı'nın (36), tartıştığı eşi Gonca Avcı'yı (32) katlettikten sonra ormanda kendini asarak intihar ettiği olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

1 HAFTA ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Avcı çiftinin bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı öğrenildi. Gonca Avcı'nın geçtiğimiz hafta eşi hakkında savcılıktan "uzaklaştırma kararı" aldırdığı, bu nedenle Mehmet Avcı'nın evine 500 metre mesafedeki hayvan damında bulunan odada yaşadığı belirtildi.

EŞİNİ HAYVAN DAMINDA KATLETMİŞ

İddiaya göre, çevresine eşinden boşanacağını söyleyen Gonca Avcı'nın olay günü hayvanlara bakmaya gittiğini bu sırada eşiyle aralarında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışma sırasında Mehmet Avcı eşini hayvan damında boğazını keserek katletti.

ORMANDA KENDİNİ ASTI

Olayın ardından kaçan Mehmet Avcı'yı yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Avcı, ormanlık alanda kendisini ağaca asarak intihar ettiği belirlendi. Çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Çiftin 11 ve 13 yaşlarındaki çocukları yaşanan vahşetin ardından devlet korumasına alındı.

BABASINI 15 GÜN ÖNCE KAYBETMİŞ

Öte yandan, Gonca Avcı'nın babası Muhammet Baytaş'ın 15 gün önce akciğer kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiği de öğrenildi.