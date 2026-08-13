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Edremit'te orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

Edremit'te orman yangını: Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın, 11 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda ekiple söndürülmeye çalışılıyor. Yerleşim yerine yakın bölgede tehlike büyük ölçüde kontrol altına alınırken, ormanın arka kısmına müdahale sürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yerleşim yerine yakın bir arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kadıköy Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 11 uçak, 7 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 5 su tankeri ve 45 personelle yangına müdahale ediyor.

"Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı"

Edremit Kaymakam Vekili Muhammed Evlice, yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının yerleşim yerine yakın bir bölgede çıktığını belirtti.

Evlice, şunları söyledi:

"Hem orman hem de itfaiye ekiplerimiz hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Şu an yerleşim yerine yakın bölgede çok fazla sıkıntımız kalmadı. Ormanın arka taraflarına olan bölümlerde devam ediyor. Oraya da uçak ve helikopterlerimizin müdahalesi sürüyor. İnşallah kısa sürede kontrol altına alırız diye düşünüyoruz. Şu anda 7-8 vatandaşımızı tahliye ettik fakat mahalle boyutunda şu an gerek yok."

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da yerleşim yerine yakın bölgedeki kısımda tehlike kalmadığını dile getirdi.

Kaynak: AA
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