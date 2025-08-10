Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem ve Artçı Sarsıntılar

Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem ve Artçı Sarsıntılar
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı yaşandı. Prof. Dr. Hasan Sözbilir, hasar gören binalara girilmemesi gerektiğini vurguladı.

4'ÜN ÜZERİNDE ARÇI SARSINTILAR

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından büyüklükleri 3.7, 4.6, 4.1, 4 ve 3.4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar oldu.

PROF. DR SÖZBİLİR: HASARLI BİNALARA GİRİLMEMESİNDE YARAR VAR

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "AFAD verilerine göre 6.1 büyüklüğündeki bir deprem. Sındırgı merkezli. Simav Fayının batı segmenti üzerinde bir deprem. 5'e varan artçılar olabilir. Bu kesimde 6.1 büyüklüğü, Batı Anadolu için can ve mal kaybı anlamında eşik değerde olan bir deprem. İlçelerde ve köylerdeki yapılarda hasar gelişmiş olabilir. Depremin odak mekanizma çözümü kuzey doğu güney batı uzanımlı eğim atımlı normal fay dan kaynaklandığını söylüyor. Bu da depremin Simav Fayının batı segmenti üzerinde geliştiğini gösteriyor. Bu yüzden halkın hasar almış binalara girmemelerinde yarar var" dedi.

Kadir ÖZEN / İZMİR, DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
