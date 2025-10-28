Haberler

Balıkesir'de 6,1 Büyüklüğünde Deprem: AFAD TAMP'ı Devreye Aldı

Güncelleme:
AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldığını açıkladı. AFAD ve diğer ekipler, sahada tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) devreye alındığını bildirdi.

Afad'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir ilimiz Sındırgı ilçesinde meydana gelen, Manisa, Uşak, İzmir ve Bursa illerimizde de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, TAMP devreye alınmış olup tüm afet çalışma grupları, AFAD Başkanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ne (AADYM) ivedilikle çağrılmıştır. AFAD, Jandarma, Emniyet ve diğer görevli ekipler ile saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip etmekteyiz."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
