Balıkesir'de 4.1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem 10.34'te gerçekleşti ve yarım saatlik bir süre içinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 10.34'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 10,73 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu. Deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel