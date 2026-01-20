Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Akın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçen Akın, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı fotoğraflarına oy veren Akın, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı karesini seçti.

Başsavcı Akın, AA muhabirlerinin çektiği bütün fotoğrafların güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.