Haberler

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılının önemli fotoğraflarını seçti. Oylama, çeşitli kategorilerdeki fotoğraflar üzerinden devam ediyor.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Akın, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategoride yer alan 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti", "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçen Akın, "Haber" kategorisinde ise Arif Hüdaverdi Yaman'ın "Mavi vatanımız" fotoğrafını tercih etti.

"Spor" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Yüzücü", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya inat" adlı fotoğraflarına oy veren Akın, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" adlı karesini seçti.

Başsavcı Akın, AA muhabirlerinin çektiği bütün fotoğrafların güzel olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

-? ?Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?
DEM Parti grup toplantısı sonrası ortalık karıştı! Polise taş atıldı, arbede çıktı

Sınırda tehlikeli gerginlik! DEM'liler ve polis arasında arbede çıktı
Gözünün yaşına bakmadı! Başbakan Yardımcısı'nı yetersiz olduğu gerekçesiyle görevden aldı

Fabrika ziyaretinde deliye döndü! Üst düzey ismin ipini orada çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Özel'den Bahçeli'ye 'emekli maaşı' çağrısı: Önergeyi sen ver, kayıtsız şartsız destek vereceğiz

Özel'den Bahçeli'yi zora sokacak teklif
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Sadettin Saran'ı delirten olay: Kim veriyor bu bilgileri?

Sadettin Saran'ı kızdıran olay: Kulüp içinde...
İslam Memiş'ten gram altın için çılgın tahmin

İslam Memiş'ten altın için çılgın tahmin