Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma başarı ödülünü Ankara'da aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı uzlaştırma başarı ödülünü Ankara'da aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da düzenlenen törende uzlaştırma çalışmaları dolayısıyla başarı ödülüne layık görüldü. Ardından Balıkesir Adliyesinde düzenlenen programda savcı, adliye personeli ve uzlaştırmacılara plaket ve başarı belgeleri verildi.

??????? Adalet Bakanlığı tarafından Ankara'da düzenlenen törende uzlaştırma uygulamalarındaki çalışmaları dolayısıyla başarı ödülüne layık görülen Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığında, savcı, adliye personeli ve uzlaştırmacılara plaket ve başarı belgeleri verildi.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen "Uzlaştırma Ödül Töreni ve Alternatif Çözümlerde 10. Yıl Sempozyumu"nda uzlaştırma alanındaki uygulamalar ele alındı.

Ankara'daki törenin ardından Balıkesir Adliyesinde düzenlenen programda, uzlaştırma çalışmalarına katkı sunan isimlere ödül ve belgeleri takdim edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Uzlaştırma Bürosunda daha önce görev yapan Cumhuriyet savcısı Abdullah Fatih Bildik ile halen görevini sürdüren Cumhuriyet savcısı Ömer Faruk Keser'e plaket verdi.

Uzlaştırma Bürosunda görev yapan adliye personelinin başarı belgeleri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Serdar Çaparlar, başarılı çalışmalarıyla öne çıkan 3 uzlaştırmacının belgeleri ise Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Emin Şen tarafından takdim edildi.

Kaynak: AA
Mehmet Günsür'den eşine yapılan yorumlara sert yanıt: Umurumda değil

Eşine yapılan yorumlar Mehmet Günsür'e soruldu! Bakın ne dedi
Ünlü oyuncu Meltem Akçöl ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası!

Ünlü oyuncu ile Beşiktaşlı futbolcu arasında sürpriz aşk iddiası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı

855 yıllık sır! Kaldırmak için gelen kepçe kırılınca öylece bırakıldı
Deniz Undav RAMS Park'a çıktı, yaptığı olay oldu

RAMS Park'a çıkarken yaptığı olay oldu!
Emekli ve memur zammında 4 aylık tablo netleşti! İşte yeni oran

Milyonlarca emekli için zam hesabı değişti! İşte yeni oran
İlk kar için tarih verildi! Rusya'dan geliyor, hava buz kesecek

İlk kar için tarih verildi! Hava buz kesecek
Yayında 'Rahmet okumayan' Ecem Dinçkal sessizliğini bozdu

Yayında "Rahmet okumayan" sunucu sessizliğini bozdu
Sonu galibiyet olsun! Galatasaray-Stuttgart maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Sonu galibiyet olsun! İşte dev maçın tüm detayları ve muhtemel 11'leri
Zeytinyağında fiyat 3 yıl öncesine döndü! Mersin'de litresi 200 liraya indi

Zeytinyağında 3 yıl önceki fiyata dönüldü! 5 litresi bin lira