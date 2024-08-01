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Balıkesir Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başıboş köpeği sahiplendi

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Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başıboş bir köpeği sahiplendi. Siyah renkli bir köpeği sahiplenen Ertaş, bölgenin yöresel ürününden esinlenerek 'Zeytin' adını verdi. Belediye Başkanlığı girişine konulan kulübede bakılacak köpekle yakından ilgilenen Ertaş, hayvana çip takılması için gerekli yasal işlemleri de başlattı. Sahipsiz hayvanlarla ilgili bundan sonra daha hassas olacaklarını belirten Ertaş, 'Edremit'in zeytininin de siyah olmasından dolayı arkadaşlarımız isminin 'Zeytin' olmasını istedi. Gerçekten de ismine de yakıştı.' dedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, başıboş bir köpeği sahiplendi.

Siyah renkli bir köpeği sahiplenen Ertaş, bölgenin yöresel ürününden esinlenerek "Zeytin" adını verdi.

Belediye Başkanlığı girişine konulan kulübede bakılacak köpekle yakından ilgilenen Ertaş, hayvana çip takılması için gerekli yasal işlemleri de başlattı.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili bundan sonra daha hassas olacaklarını belirten Ertaş, "Edremit'in zeytininin de siyah olmasından dolayı arkadaşlarımız isminin 'Zeytin' olmasını istedi. Gerçekten de ismine de yakıştı." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Belediye Başkanlığı Mehmet Ertaş Balıkesir Edremit Zeytin Yaşam Güncel Haberler

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