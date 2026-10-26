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Balıkesir Ayvalık'ta batan teknede ölen doktor Bingüllü, Adana'da toprağa verildi

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Balıkesir Ayvalık'ta batan teknede ölen doktor Bingüllü, Adana'da toprağa verildi
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Balıkesir Ayvalık'ta 24 Ekim'de Kız Adası açıklarında batan özel gezi teknesindeki 9 kişiden 8'i kurtarıldı; teknedeki doktor Şahin Bingüllü'nün cansız bedenine 15 saatlik aramayla ulaşıldı. Bingüllü, Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel gezi teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren doktor Şahin Bingüllü (60), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 24 Ekim'de saat 20.00 sıralarında, Kız Adası açıklarında meydana geldi. İddiaya göre; içerisinde 7 erkek 2 çocuk toplam 9 kişinin bulunduğu 'Elif'im' adlı özel tekne, alt kısmından su alıp battı. İhbar üzerine bölgeye 6 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik insansız hava aracı ve 1 sahil güvenlik helikopteri sevk edildi. Ekipler, teknedeki 6 erkek ve 2 çocuğu kurtardı. Kurtarılan 8 kişi, kontrol ve tedavi amacıyla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye sevk edilenlerden 1 kişinin 2 parmağının koptuğu tespit edildi. Teknede olduğu ve Burhaniye Devlet Hastanesi'nde Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı olarak görevli doktor Şahin Bingüllü'nün ise denizde kaybolduğu bildirildi. Yaklaşık 15 saat süren arama çalışmaları sonucu Bingüllü'nün cansız bedenine, Balıkadası açıklarında ulaşıldı. Bingüllü için görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi. Bingüllü'nün cenazesi törenin ardından Adana'ya gönderildi. Bingüllü, Kabasakal Mezarlığı'nda ailesinin ve vatandaşların katıldığı cenazede dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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