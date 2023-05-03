Balık ağları nedeniyle deniz kaplumbağaları ölüyor

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Sert, mart- nisan aylarında çiftleşmek, mayıs- haziran aylarında da yumurta bırakmak için Manavgat sahiline çıkan deniz kaplumbağalarının, balık ağları nedeniyle öldüğünü söyledi.

Manavgat'ın Kızılağaç sahilinde birkaç gün önce deniz kaplumbağası ölüsü bulundu. Yapılan incelemede, yeşil deniz kaplumbağası türü olduğu belirlenen hayvanın, balık ağına dolanarak öldüğü tespit edildi. Deniz kaplumbağası, iskelet yapısının daha sonra öğrencilere eğitimlerde gösterilebilmesi amacıyla Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Bilgi Gözlem Merkezi'nde kuma gömüldü.

Balıkların insanlar için önemli bir besin maddesi olduğunu, balıkçılara da karşı olmadıklarını ifade eden Prof. Dr. Sert, "Balıkçılardan ricamız ağlarını gece sabaha kadar bırakmamaları, bırakıyorlarsa da kontrol etmeleri. Bu zor bir şey ama düzenlenebilir. İnsan doğanın düşmanı değil, dost bir şekilde yaşayabiliriz. Balıkçıların bu konuda biraz daha hassas davranmasını rica ediyoruz" dedi.