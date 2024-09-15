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Bakü'nün Kurtuluşunun 106. Yıl Dönümünde Tören Düzenlendi

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu'nca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün, Kafkas İslam Ordusu'nca Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yıl dönümü münasebetiyle Bakü Türk Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Askeri Ataşe Tuğgeneral Gaffar Gören, KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Büyükelçilik müşavirleri, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Azerbaycanlı gaziler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu törende Büyükelçi Bağcı, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Şehitlik defterini imzalayan Bağcı, temsili şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Bağcı ve beraberindekiler, 20 Ocak şehitlerinin defnedildiği Şehitler Hıyabanı'nı da ziyaret etti.

Bakü'nün kurtuluşu

Azerbaycan, 28 Mayıs 1918'de bağımsızlığını ilan ettikten sonra 4 Haziran 1918'de Osmanlı Devleti ile Batum'da anlaşma imzaladı. Anlaşma gereği Azerbaycan, Ermeni ve Bolşevik çetelerin işgaline karşı Osmanlı hükümetinden yardım istedi.

Dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın 28 yaşındaki kardeşi Nuri Paşa'nın (Killigil) çabalarıyla kurulan Kafkas İslam Ordusu, Bakü ve Azerbaycan'ın diğer illerinin Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılması için görevlendirildi.

Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918'de 30 saat süren şiddetli muharebelerden sonra Bakü'yü kurtardı. Bakü'de halkın coşkuyla karşıladığı Osmanlı askerleri, kentte geçit töreni düzenledi.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için yaptığı mücadelede 1130 şehit verdi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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