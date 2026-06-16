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Bakü'de, "Geçmişten Geleceğe-Geleneksel İzler" tezhip ve minyatür sergisi açıldı

Bakü'de, 'Geçmişten Geleceğe-Geleneksel İzler' tezhip ve minyatür sergisi açıldı
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Geçmişten Geleceğe-Geleneksel İzler' adlı tezhip ve minyatür sergisi açıldı. Sergide 37 eser yer alırken, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, "Geçmişten Geleceğe-Geleneksel İzler" adlı tezhip ve minyatür sergisi açıldı.

Uluslararası Muğam Merkezi'nde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen serginin açılışına, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Bakü YEE Koordinatörü Gökhan Seyhan, milletvekilleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

YEE'nin Bakü'de hayata geçirdiği "Tezhip-Minyatür" kursunun sonunda ortaya çıkan eserlerin bir araya getirildiği sergide, geleneksel Türk-İslam sanatlarının farklı örnekleri yer aldı.

Büyükelçi Akgün, burada yaptığı konuşmada, sanatın halklar arasında kültürel köprülerin kurulmasında önemli rol oynadığını belirterek, bu tür etkinliklerin ortak kültürel değerlerin tanıtılmasına ve toplumlar arasındaki karşılıklı anlayışın güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Akgün, "Estetik anlayışımızdaki incelik ve zarafet en çok minyatürlerde ve el yazması eserlerin sanatsal süslemelerinde kendini göstermektedir. Bugün sanatçılarımızın ortaya koyduğu eserler de tarihi birikimin günümüze taşınmasının ve yeniden yorumlanmasının güzel örnekleridir." ifadelerini kullandı.

YEE Bakü Koordinatörü Seyhan ise serginin üç gün boyunca ziyaret edilebileceğini, etkinliğin Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve kültürel bağları daha da güçlendireceğini ve ortak kültürel mirasın yaşatılması ile geliştirilmesine katkı sunacağını ifade etti.

37 eser sanatseverlerle buluştu

Serginin küratörü ve kurs eğitmeni Zühal Alodal, minyatür sanatının el yazması eserlerin süslenmesi ve metinlerin görsel olarak anlatılması amacıyla gelişen geleneksel bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Alodal, kursiyerlerle birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda 27'si farklı tezhip tekniklerinde, 9'u minyatür olmak üzere toplam 37 eserden oluşan bir sergi hazırlandığını belirtti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün'ün eşi ve kurs katılımcılarından Zühre Akgün de serginin, geleneksel sanat anlayışını koruyarak modern yorumlarla yeniden ortaya konan sanatçı emeğinin bir ürünü olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından davetliler sergiyi gezdi.

Kursiyerlerin bilgi ve becerilerini yansıtan eserlerin yer aldığı serginin, geçmişten günümüze uzanan zengin sanat mirasının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
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