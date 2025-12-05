Bakü'de Türk kahvesi tanıtıldı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ve Bakü Yunus Emre Enstitüsü tarafından bir otelde düzenlenen etkinliğe, sanat ve siyaset camiasından isimler ile ülkedeki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Azerbaycan'da temaslarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da etkinlikte yer aldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Türk Kahvesi Günü'nün yalnızca geleneksel bir içeceği onurlandırmak için değil, aynı zamanda temsil ettiği kültürel mirası, misafirperverliği ve kalıcı dostluk bağlarını düşünmek için de fırsat sunduğunu söyledi.

Akgün, "Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül sohbet ister kahve bahane." sözlerine atıfta bulunarak, bu duygunun bugün yaşattıkları geleneklerin ardındaki derin anlamı yansıttığını belirtti.

Türk kahvesinin uzun zamandır sosyal yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu ve nesiller boyunca kültürel bir miras olarak korunup Türk insanının günlük hayatında önemini korumaya devam ettiğini anlatan Akgün, 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan ve İstanbul'dan dünyaya yayılan bu eşsiz geleneğin, kendine özgü hazırlama yöntemi, aroması, lezzeti ve törensel sunumuyla küresel kültürün ayırt edici bir unsuru haline geldiğini vurguladı.

Akgün, Türk kahvesinin dostlukların güçlendiği, anlamlı sohbetlerin gerçekleştiği ve paylaşılan anların insanları birbirine yakınlaştırdığı sosyal buluşmaların merkezinde yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü, bu geleneğin toplumumuzda sahip olduğu derin sosyal rolü özetler. Bayram ziyaretlerinden aile toplantılarına, nişan törenlerinden profesyonel toplantılara kadar Türk kahvesi birçok özel günün ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türk kahvesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesi, bu çabada önemli bir kilometre taşıdır."

Etkinlikte, konuklara Türk kahvesinin yanı sıra Türk mutfağından tatlılar ikram edildi.

Türk kahvesi, 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve 5 Aralık "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanmaya başlanmıştı.