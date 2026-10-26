Bakü'de 'Çanakkale'den Bakü'ye Ortak Medeniyet' sergisi açıldı

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Türk ve Azerbaycanlı ressamların eserlerinden oluşan " Çanakkale'den Bakü'ye Ortak Medeniyet" sergisi açıldı.

Bakü Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle Bakü Müzik Akademisi Opera Stüdyosu'nda düzenlenen serginin açılışına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve çok sayıda davetli katıldı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, Ezine Kaymakamlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine Belediyesi, Geyikli Belediyesi, Ezine Halk Eğitimi Merkezi, Şamahı Yaratıcılık Merkezi ve Azerbaycan Devlet Çocuk Filarmonisi tarafından düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan Milli Marşı ve İstiklal Marşı seslendirildi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin Türk ve Müslüman halklar açısından taşıdığı öneme dikkati çekti.

Çanakkale'nin yalnızca Türkiye'nin değil, bütün Türklerin ve Müslümanların savunma hattı olduğunu belirten Yılmaz, "Bakü'de ve diğer coğrafyalarda hep aynı vatanın, aynı milletin, aynı inancın, aynı değerler dünyasının savaşını verdik ve bundan sonra da aynı ruhla, aynı heyecanla, aynı dostlukla vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yılmaz, "İki devlet, bir millet" sözünün bir slogandan ibaret olmadığını vurgulayarak, bunun ortak tarih, değerler ve yaşanmışlıklarla şekillenen bir gerçeklik olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Akgün de Çanakkale'de şehit olan Azerbaycanlıların yanı sıra 1918'de Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik işgalinden kurtarılması için gelen Kafkas İslam Ordusu saflarında Türkiye ve Azerbaycan'dan askerler olduğunu hatırlattı.

Akgün, Gence'den Bakü'ye uzanan bölgede Türk ve Azerbaycanlı şehitlerin yan yana yattığını belirterek, "Bizim kardeşliğimizin temeli, esası bu şehit kanlarıyla yazılmış olan inkarı mümkün olmayan büyük bir fedakarlık ürünüdür. Onun için ay yıldızlı Türk bayrağı da ay yıldızlı ve üç renkli Azerbaycan bayrağı da bizim öz bayrağımızdır." ifadelerini kullandı.

Ezine Kaymakamı Kaptanoğlu da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin günlük hayatın içinde doğal ve güçlü biçimde yaşadığını söyledi.

Kaptanoğlu, iki halkın birbirinin sevincini kendi sevinci, acısını da kendi acısı olarak gördüğünü belirterek, zor günlerde birbirlerinin yanında durduklarını kaydetti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Erenoğlu ise üniversitelerinde çok sayıda uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaptıklarını, bu öğrenciler arasında Azerbaycanlıların önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

Erenoğlu, Azerbaycanlı öğrencilerle kurulan birlikteliğe önem verdiklerini dile getirdi.

Müzik ve dans gösterilerinin de yapıldığı "Çanakkale'den Bakü'ye Ortak Medeniyet" sergisinde, Türk ve Azerbaycanlı ressamların eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA