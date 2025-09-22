Haberler

Bakırköy'de Şüpheli Ölüm: Acil Tıp Teknisyeni Elif Can Göktürk Hayatını Kaybetti, Eşi Tutuklandı

Bakırköy'de Şüpheli Ölüm: Acil Tıp Teknisyeni Elif Can Göktürk Hayatını Kaybetti, Eşi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de eğlence mekanından sonra otele giden Acil Tıp Teknisyeni Elif Can Göktürk, odasında fenalaşarak hayatını kaybetti. Ölümünün şüpheli bulunması üzerine eşi Erkut Göktürk tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BAKIRKÖY'de eğlence mekanından sonra, eşiyle otele giden Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Elif Can Göktürk (39) otel odasında fenalaşıp hayatını kaybetti. Ölümün şüpheli bulunması üzerine gözaltına alınan kadının eşi Erkut Göktürk (41) çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin otele giriş anlarının görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 19 Eylül Cuma günü gece saatlerinde Bakırköy Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elif Can Göktürk, eşi Erkut Göktürk ve eşinin arkadaşı Hasan E. ile eğlence mekanında bir süre alkol aldı. Eğlenceden sonra çift semtteki bir otele gitti. Göktürk çifti otel odasına yerleşirken, arkadaşları Hasan E. ise dışarıda bekledi. Bir süre sonra otelin lobisine inen Erkut Göktürk, eşinin fenalaştığını söyledi. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Elif Can Göktürk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda savcılık, kadının ölümünün şüpheli olduğu yönünde soruşturma başlattı. Olayla ilgili kadının eşi Erkut Göktürk ve Hasan E. gözaltına alındı. Elif Can Göktürk'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Emniyetteki sorgularının ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Erkut Göktürk çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Hasan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OTELE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan çiftin otele giriş anlarının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, çiftin otel resepsiyonunda kayıt yaptırdığı ve yanlarına arkadaşlarının gelip gittiği anlar görülüyor. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Tarihi zirveye saatler kala Şara'dan ABD gündemini sarsan açıklama
Son ankette çarpıcı sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 1 puandan fazla

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken son ankette çarpıcı sonuç
İntihar iddialarını yalanlayan Ufuk Özkan, olayın gerçeğini anlattı

İntihar söylentileriyle gündeme gelen Özkan, gerçeği açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16 yaşındaki kızın gizlice fotoğrafını çekti, dakikalarca dayak yedi

16 yaşındaki kızı gizlice çekti, meydandakiler kendini tutamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.