Bakırköy Adliyesi'nde 2025-2026 Adli Yıl Açılış Töreni düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş ve Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Oğuz Namlı, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Cumhuriyet Savcısı Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Başsavcı Vekilleri, Hakimler- Cumhuriyet Savcıları, Avukatlar ve Bakırköy Adliyesi Personeli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, "2025-26 Adli Yıl Açılış Töreni'ne hoş geldiniz. Dinlendik, tazelendik, güçlü bir şekilde görevimizin başındayız. Affınıza sığınarak biraz istatistik paylaşmak istiyorum. Bakırköy Adliyesi olarak çocuk ağır cezalar dahil 26 ağır ceza mahkemesi, çocuk asliye cezalar dahil 60 asliye ceza mahkemesi, 8 ticaret mahkemesi, 13 icra mahkemesi, 2 fikri ve sınai ceza mahkemesi, 6 infaz hakimliği, 19 asliye hukuk mahkemesi, 2 fikri sınai hukuk mahkemesi, 21 asliye hukuk mahkemesi, 15 aile mahkemesi, 54 SGK mahkemeleri dahil iş mahkemesi, 13 tüketici mahkemesi, toplamda 246 mahkeme birimi, 361 hakimimiz ve farklı görev ve ünvanlardaki bin 393 yargı çalışanlarımızla hizmet vermekteyiz. Bilindiği üzere Bakırköy Adliyemiz kendi merkez ilçesiyle birlikte Zeytinburnu, Güngören, Bağcılar, Esenler adliyesiyle Bahçelievler bölgesini yetki alanı içinde bulundurmaktadır. Büyükçekmece Adliyemiz ise yine Büyükçekmece ile birlikte Beylikdüzü ve Esenyurt bölgesine hizmet vermektedir. Takdir edersiniz ki çok yoğun bir nüfus yoğunluğu. Buna bağlı olarak da yoğun ihtilaf ve suç oranıyla mücadele ediyoruz" dedi.