Çocuk ve engellilerin kullanıldığı 'hayvan hakkı' ilanlarına suç duyurusu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sivil toplum kuruluşunun hayvan haklarına dikkat çekmek amacıyla çocukların, engelli bireylerin ve yaşlıların fotoğraflarının 'sahiplendirme ilanı' formatında sunulduğu sanal medya paylaşımları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sivil toplum kuruluşunun sanal medya hesabında yer alan içeriğinde çocukların, engellilerin ve yaşlıların açık biçimde onurunun hedef alındığı belirtilerek, "Söz konusu paylaşımlarda; hayvan haklarına dikkat çekme iddiası altında çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın fotoğraflarının 'sahiplendirme ilanı' formatında sunulduğu, 'aşıları tam' gibi ifadeler kullanılarak, insanların adeta birer nesneye indirgendikleri tespit edilmiştir. Bu içerikler, insan onurunu yok sayan, aşağılayıcı ve kabul edilemez bir yaklaşımın ürünüdür. Toplumsal farkındalık oluşturma iddiası hiçbir şekilde, çocuklarımızın, engellilerimizin ve büyüklerimizin kişilik haklarının ihlal edilmesine, onurlarının zedelenmesine ve insanlık dışı bir dilin meşrulaştırılmasına gerekçe olamaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak söz konusu paylaşımların sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması sonrasında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili içeriklerin yayından kaldırılması ve erişimin engellenmesi yönünde gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Çocuklarımızın, engellilerimizin ve yaşlılarımızın onurunu hedef alan hiçbir yaklaşım karşılıksız kalmayacaktır" denildi.