Haberler

Bakanlıktan Mabel Matiz'in "Perperişan" şarkısına erişim engeli talebi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Bakanlıktan Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talebi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in 'Perperişan' adlı şarkısının erişiminin engellenmesi için sulh ceza hakimliğine başvurdu. Sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısı hakkında "kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık" gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebinde bulundu.

"AİLE KURUMUNA ZARAR VEREBİLİR"

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sunulan dilekçede, şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği ifade edildi.

CİMER ÜZERİNDEN BAŞVURU YAĞMURU

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptığı başvurularda, şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayet de bulunduğu belirtilen dilekçede, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesi istendi.

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
İlkin Aydın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretindeki tavırları izleyenleri ikiye böldü

Sporu yine siyasete alet ettik: İzleyenleri ikiye bölen görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Yasaklanma cezası bence az. Toplumun, bütün ahlaki ve kutsal değerlerini alt üst etmenin çok ciddi cezası olmalı..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ufuk Özkan taburcu oldu! Hastane çıkışı ilk fotoğraf

Yoğun bakımda tedavi görüyordu! İlk fotoğraf geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.