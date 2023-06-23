Bakanlar Bayraktar ve Tekin, Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde AFAD kriz merkezinde koordinasyon toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, toplantının ardından değerlendirmelerde bulundu. Depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Bakan Alparslan Bayraktar, "Depremin üzerinden yaklaşık 4,5 ay geçti. Depremin hemen akabinde biz bu bölgede, özellikle Hatay merkezde, çok yoğun bir çalışma dönemi, hem arama kurtarma döneminde, hem daha sonra vatandaşlarımızın konaklamaları için çok ciddi bir çaba sarf ettik. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak buradaki altyapının tekrar toparlanması için bütün ekiplerimizi seferber ettik. Özellikle madencilerimiz, arama kurtarma faaliyetlerinde çok ciddi katkı koydular ve onların sayesinde belki birçok hayatı kurtarma şansımız oldu. Şimdi depremin yaralarını sarmak, tekrar bir inşa ve ihya faaliyeti içerisinde inşallah çalışmalarımızı yürüteceğiz. Yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesi olarak sayın Cumhurbaşkanımızın bütün kabine toplantılarında ve bütün özel görüşmelerinde bize verdiği talimat, özellikle depremle ilgili, deprem bölgelerinde bu inşa ve ihya faaliyetlerinin, hayatın tekrar normalleşmesi faaliyetlerinin büyük bir gayretle üzerine gitmek ve yerine getirmek. Bu anlamda bütün arkadaşlarımızla bu çabanın içerisindeyiz" dedi.