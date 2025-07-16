Bakanlar Ay Yıldız Yerleşkesinde İncelemelerde Bulundu
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'daki Ay Yıldız yerleşkesinde inşaat çalışmalarını inceledi ve toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları da katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da inşası süren Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları inceledi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Güler ve Kurum'un inşası süren ve Bakanlığın yeni karargahı olacak Ay Yıldız projesiyle ilgili toplantı gerçekleştirdiği belirtildi
Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kuvvet Komutanları ile Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinin de yer aldığı aktarılan açıklamada, toplantı sonrasında iki bakanın Ay Yıldız yerleşkesinde devam eden çalışmaları yerinde incelediği kaydedildi.