Bakanı Uraloğlu: Hattımızın tamamını 2026 yılının ilk çeyreğinde hizmete almayı hedefliyoruz

HALKALI- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı'nda konuşan Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, "15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlerden geçecek. Ayrıca şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştüreceğiz. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını da 2026 yılının ilk çeyreğinde, ilk çeyreğin sonuna kalmadan hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapımında sona gelinen Halkalı- İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı Kesimi İnceleme ve Test Sürüşü Programı'na katıldı. Uraloğlu, program öncesi projenin son durumu ile ilgili bir toplantı gerçekleştirdi. Hallkalı İstanbul Havalimanı Metro Hattı Arnavutköy-Halkalı arasında test sürüşü gerçekleştiren Bakan Uraloğlu Halkalı istasyonundan Olimpiyat Köy İstasyonuna gelerek test sürüşü gerçekleştirdi. Test sürüşünün ardından konuşan Uraloğlu, "6 dakikada yaklaşık 7 buçuk kilometrelik bir kesimi test etmiş olduk. 121 kilometre saatlik hıza çıkabildik. Bu Türkiye'de ilk ve gerçekten dünyada da sayılı" dedi.

'297 KM YENİ HATTIN YAPIMINI DA PLANLIYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün, Türkiye genelinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz kent içi raylı sistem hattı uzunluğu yaklaşık 434 kilometreye ulaştı. Ayrıca Bakanlık olarak 122 kilometre kentiçi raylı sistem hattının yapımını sürdürüyoruz. 297 kilometre yeni hattın yapımını da planlıyoruz" dedi.

'434 KM KENT İÇİ RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUNU YAKLAŞIK 853 KM'YE ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Uraloğlu, "Yapımı devam eden ve planladığımız projelerimizi de hayata geçirdiğimizde bakanlık olarak bugüne kadar ülkemiz genelinde inşa ettiğimiz 434 kilometre kent içi raylı sistem uzunluğunu yaklaşık 853 kilometreye çıkarmış olacağız. Bu doğrultuda bugüne kadar İstanbul genelinde 161,8 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık" dedi.

'22 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDAKİ HATLARDA YAPIM ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

Bakan Uraloğlu, "Şu anda, bir araya geldiğimiz Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi. Ayrıca Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Cumhurbaşkanı'mızın onayı, talimatı ile Bakanlığımızın sorumluluğuna aldık. Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonlarını hizmete alarak 4,5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha İstanbul'a kazandırmış olacağız" dedi.

'DÜNYANIN DA EN UZUNLARINDAN BİRİ OLACAK 69 KM'LİK BİR RİNG HATTINI TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ'

Çalışmalara hızla devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, "17,5 km'lik Arnavutköy-Halkalı hattımızda çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Aslında biz bu kesimi de bitirdiğimizde halkalı- İstanbul havalimanı- gayrettepe metro projesi adı altında; Tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye'nin en uzun ve en hızlı, Dünyanın da en uzunlarından biri olacak 69 kkilometrelik bir ring hattını tamamlamış olacağız" dedi.

'55 BİN 600 METRELİK HAT TÜNELİNİ TAMAMLAYARAK TÜNEL KAZILARINI BİTİRDİK'

Projenin son durumundan bahseden Uraloğlu, "Projemizin son durumunu da özetleyecek olursak; Ana hat tünellerinde, 6,60 metre çapında 8 adet TBM kullanarak toplam 55 bin 600 metrelik hat tünelini tamamlayarak tünel kazılarını bitirdik. Tünel kaplama betonu imalatlarını tamamladık. İstasyonlarda, makas yapılarında ve servis istasyonlarındaki inşaat çalışmalarında betonarme imalatlarını yüzde 100 bitirdik. İstasyonlarının ince inşaat işlerinde yüzde 97 ilerleme kat ettik. Elektromekanik işlerindeki çalışmalarda ise %91 oranında ilerleme sağladık. Test ve Devreye alma çalışmalarına devam ediyoruz. Sinyalizasyon sisteminin trenli dinamik haberleşme testleri Halkalı Stadı İstasyonuna kadar yapıldı ve test çalışmalarımız devam ediyor. Tren entegrasyonunun tamamlanmasına ardından sinyalizasyon testlerine başlayarak sertifikalandırma sürecine de geçmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

'ELEKTROMEKANİK İMALATLARIMIZ TAMAMLANMA AŞAMASINA GELMİŞ DURUMDA'

Uraloğlu, "Bu istasyonlarımızın tamamlanması ile de; Kayaşehir İstasyonunda; Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu ile, Olimpiyatköy İstasyonunda; Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu ile Halkalı Stadı İstasyonunda; Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu ile, Halkalı İstasyonunda ise Yenikapı-Kirazlı-Halkalı Metrosu ve MARMARAY ile entegrasyon sağlanmış olacak. Bu entegrasyonlar sayesinde; Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını: 30 dakikada, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikada, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikada, Halkalı-Gayrettepe arasını 57 dakikada, Küçükçekmece-Kemerburgaz arasını 50 dakikada, Başakşehir (Metrokent)-Kağıthane arasını ise 48 dakikada kat etmeye başlamış olacağız" dedi.

'İLK DEFA ASELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN SİNYALİZASYON SİSTEMİNİ BU HATTIMIZDA KULLANDIK'

Uraloğlu, "Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projemizin teknolojik altyapısı ve araçları da ülkemizin yerli ve milli üretim gücünün ortaya konulduğu projelerdir. İlk defa yerli ve milli imkanlarla, bakanlığımızca desteklenen bir proje ile ASELSAN tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini de bu hattımızda kullandık. Şu ana kadar hatlarımızda yaklaşık 24,5 milyon yolcu seyahat etti. Hizmete açtığımız kesimler için bahsediyorum" ifadelerini kullandı.

'HATTIMIZIN TAMAMINI 2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE ALMAYI HEDEFLİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, "15 Aralık'ta asıl sertifikasyon süreçleri başladığında, metro araçlarımız sürücüsüz olarak bu testlere de bir taraftan devam edecekler. Ayrıca şu anda sürücülü olarak hizmet veren kullanımdaki 10 setimizi de kademeli olarak sürücüsüz sisteme dönüştürmüş olacağız. Sertifikasyon sürecinin başarıyla tamamlanmasının ardından hattımızın tamamını da 2026 yılının ilk çeyreğinde ilk çeyreğin sonuna kalmadan hizmete açmayı hedefliyoruz" dedi.

'ÇALIŞMALAR İSTANBUL'UN 1004 KM METRO HATTINA DAHA İHTİYACI OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

İstanbul'un metro hattına ihtiyacı olduğunu belirten Uraloğlu, "Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözme imkanı kalmamıştır. Yapılan çalışmalar İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına daha ihtiyacı olduğunu ortaya koymuştur. İstanbul'un şu anda 380 kilometre metro hattı var ve Bakanlığımız bu yeni hattımızla birlikte yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul'un raylı sistem uzunluğu yaklaşık 407 kilometreye çıkacak. Demek ki yaklaşık 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

6 DAKİKADA YAKLAŞIK 7 BUÇUK KİLOMETRELİK BİR KESİMİ TEST ETMİŞ OLDUK

Testi gerçekleştiren Uraloğlu, "6 dakikada yaklaşık 7 buçuk kilometrelik bir kesimi test etmiş olduk. 121 kilometre saatlik hıza çıkabildik. Bu Türkiye'de ilk ve gerçekten dünyada da sayılı. Tabii kalkışta biraz sert kalkmış gibi. Bunlar test edilecek" dedi.

'YÜZDE 60'IN ÜZERİNDE YERLİ ORANIYLA ÜRETİLİYOR'

Bakan Uraloğlu, "Yine aracımızın özellikle hemen panelin üzerine de 'Made in Turkey yazdık'. Ankara'da üretiliyor. Yüzde 60'ın üzerinde yerli oranıyla üretiliyor. Bir Türk ve Çinli bir firma tarafından üretiliyor. O anlamda kıymetli. Arkadaşlarımız bugünkü normal planlamaları sürücülü testti. Ancak yoğun bir gayretle gece gündüz uğraşarak bunu sürücüsüz yapabilme imkanı sağladılar. Biz de sürücüsüz olarak testi gerçekleştirdik. Tamamen inilmesinde, kapıların açılması, kapanması ara durakta durması ve en sonunda gelip burada yolculuğumuzun testimizi en azından bugünkü kayıt bölümünü bizi ilgilendiren bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.