Bakan Yumaklı: Üretim Potansiyelimizi Değerlendirmeliyiz

Bakan Yumaklı: Üretim Potansiyelimizi Değerlendirmeliyiz
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi'nin temel atma töreninde konuşarak, Türkiye'nin tarımsal üretim potansiyelinin altını çizdi ve komşu ülkelerin ihtiyaçlarına da değindi. Yumaklı, kadın çiftçilerle birlikte süt sağdı ve bu süreçte tarımsal destekler hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Üretmemiz gerekir. Bu potansiyele sahibiz. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, etrafımızda üretim gücümüze ihtiyacı olan, tedarikini bizden yapmayı bekleyen birçok komşu ülke ve kardeş halk var. Onların da ihtiyaçlarını bu coğrafyadan çok rahatlıkla karşılayabiliriz." dedi.

Mercimekkale köyünde "Muş Ovası Pompaj Sulama 1. Etap İnşaatı Temel Atma Töreni"ne katılan Bakan Yumaklı, program dönüşünde süt sağan kadınları ziyaret etti.

Köydeki çocuklara hediyeler veren Yumaklı, koyun kırkan çiftçiyi izledi, süt sağan kadınlarla bir süre sohbet etti.

Kendisine ayran ikram edilen Yumaklı, kadın çiftçilerle süt sağdı, süt üretimi hakkında bilgi aldı.

"Üretmemiz gerekir"

Yeni doğan bir kuzuyu seven Yumaklı, basın mensuplarına, Muş için bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımının temelini attıklarını söyledi.

Muş Ovası'nın sulanmasıyla ilgili 3 etap olarak gerçekleşecek olan ve 780 bin dekarlık alanı sulayacak projenin temelini atmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Yumaklı, "Muş, hem bitkisel hem de hayvansal üretimde son derece önemli bir ilimiz. İnanılmaz bir potansiyeli var. Bu potansiyeli daha ilerilere taşımak ve ortaya çıkarmak için Bakanlık olarak bütün birimlerimizle sahadayız. Hem büyükbaş hem de küçükbaşta çok önemli besi bölgelerimiz var ama özellikle Muş küçükbaş hayvancılıkta coğrafyası, gelenekleri ve tecrübesi itibariyle son derece önemli." dedi.

2024'ün ocak ayında 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladıklarını hatırlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu haritada hem büyükbaş hem de küçükbaş için çok önemli projelerimizi hayata geçireceğimizi söyledik. Bunları peyderpey de hayata geçiriyoruz. Özellikle Muş için küçükbaş hayvancılıkla alakalı verilen desteklerde gençler ve kadınlar için ilave desteklerle bu üretimin daha da ileriye gideceğini söylemiştik. Bütün Türkiye için bunu söylemiştik. Geçen yıldan bu yıla Muş özelinde küçükbaş hayvancılıktaki hayvan sayısının yüzde 10 artmasından memnuniyet duyuyoruz."

Projelerden pozitif dönüşler aldıklarını ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"Üretmemiz gerekir. Bu potansiyele sahibiz. Sadece kendi ihtiyacımız için değil, etrafımızda üretim gücümüze ihtiyacı olan, tedarikini bizden yapmayı bekleyen birçok komşu ülke ve kardeş halk var. Onların da ihtiyaçlarını bu coğrafyadan çok rahatlıkla karşılayabiliriz. Hem üreticimiz ve illerimiz kazanacak hem de Türkiye kazanmış olacak. Çiftçilerimiz bugün bizi misafir etti. Allah kendilerinden razı olsun. Ellerinden bir bardak ayran içtik. Kendilerine bütün ülkem ve ülkemin insanları adına teşekkür ettim. Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Çiftçimizin eli, emeği, alın teri bizler için son derece kıymetli. Birlikte sağım da yaptık."

Bakan Yumaklı, daha sonra süt sağan kadınlar ve aileleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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