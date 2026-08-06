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Türk yangın söndürme uçakları İspanya'dan döndü

Türk yangın söndürme uçakları İspanya'dan döndü
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'daki orman yangınlarına destek için gönderilen 2 yangın söndürme uçağının görevini başarıyla tamamlayıp Türkiye'ye döndüğünü açıkladı. Bakan Yumaklı, uluslararası dayanışma kapsamında ülkenin bu tür destekleri sürdüreceğini belirtti ve pilotlar ile teknik ekiplere teşekkür etti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'daki orman yangınlarında görevli 2 yangın söndürme uçağının, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak Türkiye'ye döndüğünü duyurdu.

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanya'da devam eden orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak amacıyla görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağımız, çalışmalarını başarıyla tamamlayarak yurda döndü. Ülkemiz, orman yangınlarına karşı geliştirdiği yüksek müdahale kapasitesini uluslararası dayanışmanın hizmetine sunarak ihtiyaç duyan ülkelerin mücadelesine destek olmaya devam ediyor. Yeşil Vatan anlayışıyla; doğayı, ormanları ve gelecek nesillerin bizlere emanetini korumak için nerede ihtiyaç varsa imkanlarımızı ve tecrübemizi paylaşmayı sürdüreceğiz. Yangınlardan etkilenen İspanya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyor bu zorlu görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve Orman Genel Müdürlüğü teknik ekiplerimize emekleri ve fedakarlıkları için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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