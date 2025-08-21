Bakan Yumaklı'dan Su Yönetimi Açıklamaları

BELEDİYELERİMİZ ALGININ DEĞİL, SUYUN YÖNETİMİNİ YAPMASI GEREKİR

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Düzce'de gün boyu süren programlarının ardından son olarak İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Bakan Yumaklı, iklim krizi nedeniyle bazı şehirlerin içme suyu maksatlı barajlarında sorun yaşandığını belirterek, "Hep birlikte takip ediyoruz. Bazı yerel yönetimlerin barajlar ve kaynak suyu kullanımlarıyla ilgili bunların zamanını ve durumunu, enerji maliyetlerini ya da farklı maliyetlerini gözeterek yerinde ve zamanında işletmediklerini görüyoruz. Bu da maalesef bugün geldiğimiz sonucu ortaya çıkarıyor. Kurak dönemde öncelikli kaynaklardan yıl boyunca maksimum kapasitede faydalanmak, yazın kurak dönemde ise barajları kullanmak gerekirken maalesef buna uyulmadığını görüyoruz." dedi.

'DEVLET SU İŞLERİ GÖREVİNİ YAPIYOR'

Suyun musluklara giderken kimi yerlerde yüzde 70 oranında kaçak yaşandığını kaydeden Bakan Yumaklı, "Bugün içme suyu ile ilgili sorun yaşadığını söyleyen hangi belediye, hangi yerel yönetim varsa, bu sorun tam da işletme düzensizlikleri veya uygunsuzlukları sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bizim bin bir zorlukla, çok büyük yatırımlarla isale hattına ve arıtma tesisine kadar getirdiğimiz suların daha sonra musluklara giderken kimi yerlerde yüzde 50, kimi yerlerde yüzde 60, hatta yüzde 70'e varan oranlarda kayıp-kaçağa uğraması aslında bu yatırımların bir anlamda boşa gitmesine sebep oluyor. Siz suyu alıyorsunuz, arıtma tesisine kadar 100 litreyi getiriyorsunuz ama çeşmelerden akan sadece 30-40 litre oluyor. Bu nedenle bütün yerel yönetimlerimizi kayıp-kaçak oranlarını düşürmeye davet ediyorum. Son dönemde hem işletme planlarına uymamak hem de kayıp-kaçakla ilgili yatırımları gereksiz görmek ya da bunun PR'ı yapılamayacak bir faaliyet olduğunu düşünmek sebebiyle problem yaşayan bazı belediyelerin, gerçeği çarpıtarak 'Devlet Su İşleri görevini yapmıyor' şeklinde bir dezenformasyon yöntemine başvurduğunu görüyoruz. Bu kesinlikle haksız bir suçlamadır. Gerçeği kapatma ve perdeleme çabasıdır. Devlet Su İşleri görevini yapıyor. Kendi görevini yapamayan ya da bu konuda yardım isteyen hiçbir belediyemizi bugüne kadar geri çevirmedik. Belediyelerimizin algının değil, suyun yönetimini yapması gerekir" ifadesini kullandı.

SUYU VERİMLİ KULLANMAK ZORUNDAYIZ

Bakan Yumaklı, vatandaşlara suyu verimli kullanmaları çağrısında bulunarak şöyle devam etti:

"Çok önemli bir konuyu buradan, Düzce'den bütün vatandaşlarımıza ifade etmek istiyorum. Bizler su stresi altında bir ülkeyiz. Kişi başına düşen su miktarı bin 300 metreküp civarında. Bin metreküpün altına düştüğümüzde ise su fakiri bir ülke olarak kayıtlara girmiş olacağız. Bunu engellemek için elbette yağışlar, iklim değişiklikleri ve diğer sebepler dışında, yatırımlar yaparak, suyu verimli kullanarak, tarımda, sanayide ve bireysel kullanımda bunu yönetmek zorundayız, mecburuz. Hayat kaynağımız olan suyun korunması, verimli kullanılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bu çalışmalarımızdaki en büyük destekçimiz vatandaşlarımızdır. Ancak alınacak en güçlü tedbirin, her bir vatandaşımızın günlük hayatında göstereceği duyarlılık olduğunu biliyoruz. Suyumuzun tasarruflu ve verimli kullanımı konusunda büyük hassasiyet istirham ediyoruz. Unutmayalım, suyumuza sahip çıkmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Burada inançların ya da farklı ortamların hiçbir önemi yok. Bu, ortak bir değer. Bunu korumak için de ortak hareket etmek zorundayız."

Bakan Yumaklı ve törene katılanlar, okunan duaların ardından tesisin temelini attı.