Bakan Yumaklı: Su Politikalarımızı Geleceği Planlamaya Dayandırmak Zorundayız

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin etkilerine dikkat çekerek, "Bazen çok az suyla, bazen de kısa sürede gelen çok fazla suyla mücadele etmek zorunda kalacağız. Bu nedenle su politikalarımızı günü kurtarmaya değil, geleceği planlamaya dayandırmak durumundayız" dedi.

Bakan İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Namık Kiper Toplantı Salonu'nda düzenlenen 'Ulusal Su Kurulu 6'ncı Toplantısı'na katıldı. Bakan Yumaklı, toplantı öncesi yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanında, iklim değişikliği etkilerinin güçlü şekilde hissedildiğini belirterek, "Son 66 yılın en yüksek yağış seviyelerinden birini yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde yüzde 43 civarında olan aktif baraj doluluk oranımız, bugün yüzde 72 seviyesinde. Elbette bu tablo, ülkemiz açısından son derece sevindirici. Ancak bu kez de bazı şehirlerimizde taşkın ve sellerle karşı karşıya kaldık. Bütün bunlar bize çok açık bir gerçeği göstermekte. İklim değişikliği artık sadece 'Su azalacak mı' sorusundan ibaret değildir. Asıl mesele; suyun ne zaman geleceği, nerede olacağı ve ne kadarının aşırı yağış veya taşkın şeklinde gerçekleşeceğidir. Yani bazen çok az suyla, bazen de kısa sürede gelen çok fazla suyla mücadele etmek zorunda kalacağız. Bu nedenle su politikalarımızı günü kurtarmaya değil, geleceği planlamaya dayandırmak durumundayız. Bilimsel verilere bakacağız. Havzalarımızı bir bütün olarak değerlendireceğiz. Kuraklığı da taşkını da birlikte yöneteceğiz. Çünkü anlayışımız son derece nettir. Hedefimiz günü kurtarmak değil, geleceği planlamaktır" diye konuştu.

Ulusal Su Kurulu olarak yapılan toplantılarda toplam 37 karar alındığını belirten Bakan Yumaklı, "Bu kararların 27'sini hayata geçirdik. 10 karara ilişkin çalışmalar ise kurumlarımızın katkılarıyla devam etmekte. Bu çalışmalar içinde kritik önemdeki 'Su Kanunu Taslağı'na ilişkin teknik hazırlıklarımızı da tamamladık ve taslağı görüşe açtığımızı ifade etmek istiyorum. 2 binin üzerinde görüşü tek tek değerlendirdik. Düzenleyici Etki Analizi çalışmalarını tamamladık" açıklamasında bulundu.

'SUYUN NASIL KULLANILDIĞINI TAKİP EDECEĞİZ'

'Su Verimliliği Bilgi Sistemi'ni hizmete aldıklarını belirten Bakan Yumaklı, "Kısa sürede kullanıcı sayımız 6 bini aştı. 120 binin üzerinde belgelendirme başvurusu bekliyoruz. Bu sistem sayesinde suyun nasıl kullanıldığını takip edecek, verimlilik uygulamalarını izleyecek ve su verimliliği belgelerine ilişkin işlemleri dijital ortamdan yöneteceğiz. Yerel yönetimlerden sanayi tesislerine, organize sanayi bölgelerinden havalimanlarına, üniversitelerden tarımsal işletmelere kadar birçok alanda ilk belgelerimizi verdik. ASELSAN'dan Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne, TİGEM'den İstanbul Havalimanı'na, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nden Özyeğin Üniversitesi'ne kadar farklı sektörlerden kurumlarımızın bu sürece katılması bizi son derece mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ, AKILLI SU YÖNETİM SİSTEMİ KURMAKTIR'

Su kaynaklarının üzerindeki baskının arttığı dönemde, hangi ürünün hangi havzada ne kadar su tükettiğini bilmenin önem taşıdığını söyleyen Bakan Yumaklı, "Bu nedenle su ayak izi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugüne kadar Sakarya, Susurluk, Kuzey Ege, Batı Akdeniz, Büyük Menderes, Aras, Çoruh ve Gediz havzalarında çalışmalarımızı tamamladık. 2030 yılına kadar hedefimiz bütün havzalarımızda bu çalışmaların tamamlanmış olması. Böylece suyu yalnızca tüketilen bir kaynak olarak değil, üretimden ticarete kadar bütün ekonomik süreçlerin bir parçası olarak değerlendireceğiz. Su yönetiminde doğru karar vermenin temel şartı, doğru veriye sahip olmaktır. Çünkü su yönetimi, verinin birleştiği yerden başlar. Bugün belediyelerimizden, sanayi kuruluşlarımıza, tarımdan diğer kamu kurumlarımıza kadar birçok kurumumuz, kendi sistemleri üzerinden önemli veriler üretiyor. Ancak artık bu verilerin birbirleriyle konuşmasını sağlamamız gerekiyor. Kuraklığı, taşkını, orman yangınlarını ve gıda güvenliğini aynı anda yönetebilmek için teknolojiden daha fazla yararlanmalıyız. Sensörler, yapay zeka ve yeni nesil dijital sistemler, bize önemli imkanlar sunuyor. Hedefimiz; farklı kurumların verilerinin bir araya geldiği, riskleri önceden görebildiğimiz, erken uyarı verebilen ve karar alma süreçlerini hızlandıran akıllı bir su yönetim sistemi kurmaktır" diye konuştu.

'30 BİNİN ÜZERİNDE TAHLİYE PLANI HAZIRLADIK'

Bakan Yumaklı, COP31 hazırlığına değinerek, Türkiye'nin su, iklim ve çevre alanındaki tecrübelerini burada ortaya koyacaklarını söyledi. Bakan Yumaklı ayrıca, "Ülkemizin tamamında, 25 nehir havzasında, Avrupa Birliği Taşkın Direktifi'ne uyumlu 'Taşkın Yönetim Planlarımızı tamamladık. Bugün artık yalnızca taşkın olduktan sonra müdahale etmeyi değil, taşkın olmadan önce riski görmeyi ve gerekli tedbirleri almayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 30 binin üzerinde taşkın haritası ve tahliye planı hazırladık. Antalya Havzası Taşkın Yönetim Planı da bu anlayışla güncellendi. 2016 yılında 7 yerleşim alanında 44 tedbir belirlenmişti. Güncel çalışmada ise taşkın riski bulunan 196 yerleşim yerinde 482 tedbir belirledik. Bu rakamlar bize iklim değişikliğiyle birlikte risklerin ne kadar büyüdüğünü açıkça gösteriyor" diyerek, bu nedenle afet olduktan sonra müdahale eden değil, riski önceden görüp, tedbirini önceden alan ülke olmayı hedeflediklerini anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı