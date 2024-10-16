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Bakan Yerlikaya: Saha Taramaları Başladı

Bakan Yerlikaya: Saha Taramaları Başladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve diğer kurumların saha taramalarına başladığını açıkladı. Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN YERLİKAYA: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, " Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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