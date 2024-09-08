Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybolan Narin'in cansız bedeninin bulunduğu haberini duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Bakan Yerlikaya'nın mesajında Narin'in ailesine başsağlığı dilemediği görülürken, bu gelişme cinayetin içinde aile bireylerinden birilerinin olabileceği şeklinde yorumlandı.

Türkiye 19 gün önce Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın bulunmasını umutla beklerken kahreden haberi bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi.

YERLİKAYA AİLEYE BAŞSAĞLIĞI DİLEMEDİ

8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin jandarma ekiplerince bulunduğunu belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın Narin mesajında dikkat çeken detay! Aileye başsağlığı dilemedi

CİNAYETİN İÇİNDE AİLE FERTLERİNDEN BİRİ Mİ VAR?

Bakan Yerlikaya'nın Narin ile ilgili mesajında bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Yerlikaya, Narin'in cansız bedeninin bulunması sonrasında ailesine başsağlığı dilemezken, bu gelişme cinayetin içinde aile bireylerinden birinin olabileceği şeklinde yorumlandı.

"TÜM ŞÜPHELER AİLEYE ÇEVRİLDİ"

Narin ile gelişmenin ardından canlı yayına bağlanan gazeteci Emrullah Erdinç'in ifadeleri de iddiaları kuvvetlendirdi. Erdinç "Tüm şüpheler aileye çevrildi. Amcanın daha önce şüpheli ifadeleri vardı. Arabada da DNA örneklerinin olması üzerine öncelikli şüpheli konumunda olan amca var. Amca mı öldürdü, cinayeti mi biliyordu bunların bütün hepsi soruşturmayla ortaya çıkacaktır. İlk şüpheliler arasında amca var büyük ihtimalle.

"BİRKAÇ SAAT SONRA YENİ GÖZALTILAR GELEBİLİR"

Narin'in cesedi daha sonra oraya atılmış olabilir. Köyde çok güçlü bir aileden bahsediyoruz. Ailenin konuşmaması gibi durum var. Bazı arama çalışmalarına bile katılmayan bir aile var. Narin'in babası da dahil olmak üzere cuma günü tutuklu amcayı ziyaret eden bir aileden bahsediyoruz. Tek sanığı ziyarete gitmişler. Cinayetin içerisinde ailenin fertlerinden biri çıkabilir. Birkaç saat sonra yeni gözaltılar gelebilir" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Diyarbakır Güncel

19 gündür aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu

19 gündür aranan Narin'in cansız bedeni bulundu

 Diyarbakır Valisi: Narin öldürüldükten sonra çuvalla dereye atılmış, üzeri taşla kapatılmış

Öldürülüp çuvala konmuş, üzeri taşla kapatılmış

 Narin'in acı haberi sonrası 19 gündür olay yerinde olan muhabir gözyaşlarına hakim olamadı

19 gündür Diyarbakır'da olan muhabir acı haberle sarsıldı
Narin'in cansız bedeni dere yatağında bulundu! Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti

Günlerdir bulunması için paylaşım yapan ünlü isimler isyan etti
500

Yorumlar (9)

Düşünenadam:

İdam şart

125
1
yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

sizden rica ediyoruz ne varsa herşeyi açıkça paylaşın gizli birşey kalmasın. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

100
1
yanıtYanıtla
3.DünyaSavaşı:

sıkıntı ailede gibi görünüyor

69
1
yanıtYanıtla
Abbas Kol:

aileye niye başsağlığı dilesin ki zaten amca yakalandı hapse atıldı aile kendisi yapmış bu cinayeti

56
0
yanıtYanıtla
D:

ADALET, EĞİTİM VE AHLAKIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ŞART OLDU BU BÖYLE DEVAM EDEMEZ.

0
0
yanıtYanıtla
Cabbar kar:

İran, Abd, Çin idam var cinayet islenmiyormu?, Ab de idam yok. oranlara bakmak lazım.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Miss Turkey 2024 finalistleri kimler? Miss Turkey Güzellik Yarışması finali ne zaman? Bahar dizisi ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon bölümü hangi tarihte yayınlanacak? Victor Osimhen maskesi ne kadar? Osimhen maskesi nasıl alınır, nereden sipariş verilir? Osimhen neden maske takıyor? Galatasaraylı Victor Osimhen niye maske takıyor, hastalığı nedir? Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir? Google'da "Binicilik Paralimpik Oyunları" doodle oldu! 7 Eylül Binicilik Paralimpik Oyunları ne zaman? Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 7 Eylül noterler çalışıyor mu? Tarihte bugün ne oldu? 7 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 7 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 7 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu?
title