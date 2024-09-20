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Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da katıldığı etkinliğin çıkışında "Narin cinayetiyle ilgili bir soru sormak istiyoruz?" ifadelerini kullanan muhabire "sus" işareti yaparak yanıt verdi. Programın bitişinde sorulara yanıt veren Bakan Yerlikaya bu kez "Konu adliyede bu kadar basit. Hep beraber bekliyoruz, yargı süreçlerinin tamamı şimdi onda. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, küçük kızı kimin neden öldürdüğü henüz aydınlatılabilmiş değil.

Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLGİNÇ TEPKİ

Soruşturmayla ilgili yeni gelişmeler merakla takip edilirken Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, gazi ve gazi yakınlarıyla bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir tepki geldi. Bakan Yerlikaya, katıldığı etkinliğin çıkışında "Narin cinayetiyle ilgili bir soru sormak istiyoruz?" ifadelerini kullanan bir muhabire "sus" işareti yaparak yanıt verdi.

Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire 'sus' işareti yaptı

"ADALET TECELLİ EDECEK, ŞÜPHENİZ OLMASIN"

Hareketi kısa sürede gündem olan Bakan Yerlikaya programın bitişinde ise muhabirlerin sorularına yanıt verdi. Narin cinayetiyle ilgili olarak konuşan Yerlikaya "Konu adliyede bu kadar basit. Hep beraber bekliyoruz, yargı süreçlerinin tamamı şimdi onda. Hep beraber neler olacağını göreceğiz. Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın" dedi.

Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

İçişleri Bakanı Diyarbakır Güncel Yargı

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Yorumlar (19)

Yalan Yok:

Basında artık suyunu çıkarmaya Başladı

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SUNSET null:

konu bu kadar basit ha?

95
26
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Volkan Çolak:

hepsinin arkasında lar

71
21
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Bozkurtlar Diriliyor:

adam bir programda biraz bekleyin.. zaten ne gerekiyosa yerinde ve zamaninda aciklama yapiyor.

31
54
yanıtYanıtla
Naci Büyükkal:

Kıymetli bakanım yanlış yapıyorsunuz. Npw TV spikerine 10 defa söylemeniz gerekiyor. Çünkü zor anlıyor. :DDDDDDD

22
52
yanıtYanıtla
Ekkgfzv Yhhfddnnb:

Başka ne yapacaktı

25
48
yanıtYanıtla
GÖKHAN UZUNALİ :

Adalet tecelli edecek, bundan hiç şüpheniz olmasın. Çok duyduk bu cümleleri çoookkkkk

42
8
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Zafer Tanrıkulu:

Yapmayın Allah aşkına ak Parti‘ye oy veren ak Parti’li bir seçmenim ama böyle bir muameleyi asla hoş görmem doğru bulmam gazetecinin sordugu hem normal bir soru hem de siz neyin üstünü kapatmaya veya neyi gizlemeye çalışıyorsunuz

26
10
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HACI MEHMET ÖZLEN:

Neden yorumlarım yayınlanmıyor. Her yerdemi sansür var arkadaş. Ağzımızı bağlayın kurtulalım

23
3
yanıtYanıtla
ferhat toraman:

işiniz sadece susturmak zaten

20
4
yanıtYanıtla
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