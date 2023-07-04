- Bakan Yerlikaya duyurdu: Uzman Çavuş Aydın'ı şehit eden teröristler Van'da etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan şehit uzman çavuşun ailesine "Kanınız yerde kalmadı" telefonu

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 Haziran'da Siirt'te teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan'ı şehit eden 2 teröristin Van'da etkisiz hale getirildiği duyurdu. Operasyonun ardından Bakan Yerlikaya'nın şehidin ailesini telefonla arayarak, "Kanınız yerde kalmadı" dediği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Bestler - Dereler bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca icra edilen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit ettiği ve bir askeri de yaraladıkları öğrenildi. Operasyonun ardından Şehit Ceylan'ın ailesini arayarak "Kanınız yerde kalmadı" diyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"2 terörist etkisiz hale getirildi, şehidimizin kanı yerde kalmadı. Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak

Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Bestler-Dereler bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Bu Aziz Millet sizlerle gurur duyuyor.