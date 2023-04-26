BAKAN YARDIMCISI TURAGAY'DAN, DERECİK SINIR KAPISI'NDA İNCELEME

TİCARET Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesindeki Umurlu Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Hakkari'ye gelen Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, vali yardımcıları ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Derecik Umurlu Sınır Kapısı'nda incelemede bulunan Turagay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla ilçeye geldiğini, amaçlarının sınır kapısını en kısa sürede açıp işler hale getirmek olduğunu söyledi.

Turagay, "Bunun Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi açısından ne kadar önemli olduğunu, bölge halkına ne kadar büyük katkı sağlayacağını, özellikle akraba ilişkilerini dikkate aldığımız zaman bütün bu yöreye nasıl bir canlılık getireceğini biliyoruz. Sonuna kadar da bu irademizi sergiliyoruz. Bu sene içinde inşallah yol da tamamlanacak. Orada da önemli adımlar atıldı. Karşı tarafa konteynerler konulmuş ama bunun için tabii ki bir alt yapı çalışması gerekiyor. Buranın projesi geçti, binaları yenileyeceğiz. En kısa sürede yolcu trafiğine açılması için çalışıyoruz" dedi.

İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden Turagay, daha sonra Derecik Kaymakamı Abdulkadir Işık'ı makamında ziyaret etti. Turagay'a ziyaretlerinde Vali Akbıyık, Kaymakam Işık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel, Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya ve milletvekili adayları da eşlik etti. (DHA)