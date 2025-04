Bakan Yardımcısı Gizligider, Manisa'da zirai dondan etkilenen üzüm bağlarını inceledi Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde zirai dondan etkilenen üzüm bağlarında incelemelerde bulundu.

Saruhanlı'da üzüm bağlarını gezen Gizligider, üreticiler ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı, daha sonra tespitleriyle ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek başlayan Gizligider, "Son yılların en büyük afetini yaşadık." dedi.

Manisa'nın tarım sektöründe ülke için lokomotif illerden biri olduğunu hatırlatan Gizligider, kentte 877 bin 598 dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını belirtti.

Bölgedeki meyve üreticilerinin de zirai dondan etkilendiğine dikkati çeken Gizligider, şunları paylaştı:

"10 Nisan'da gece 01.00 ile sabah 08.00 arasında bazı bölgelerde sıfırın altında 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı yaşadık. 17 ilçemiz bundan etkilendi. Saruhanlı ise en yoğun zararın yaşandığı ilçemiz. Genellikle taban arazilerde bu sıkıntıyı yaşadık. Gediz Nehri'ne yakın, çukur ve soğuk hava akımının biriktiği bölgelerde daha yoğun raporlama mevcut.

Zirai donun başladığı andan itibaren devletimiz tüm organlarıyla çiftçinin yanında oldu. Olabilecek zararların en aza indirilmesi için topyekun çalışma yapıldı. Nihai sonucu önümüzdeki hafta itibarıyla daha yakından göreceğiz çünkü donun çözülmesi gerekiyor."

"Manisa'daki bağlarda sigortalılık oranımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde"

Gizligider, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli 184 teknik personelin sahada çalışma yürüttüğünü aktardı. Ayrıca 140 TARSİM eksperinin de sahaya indiğini bildiren Gizligider, şöyle konuştu:

"Biz de geçici de olsa Manisa ile ilgili veri elde ettik. İlk tespitimize göre üzüm ağırlıklı olmak üzere kiraz, şeftali, kayısı, ayva, armut, badem, ceviz, erik, zeytin gibi ürün gruplarında 812 bin 681 dekar alanda 36 bin 738 üreticimiz don zararına uğradı. Manisa'mızda 12 bin 820 çiftçimiz 276 bin 589 dekar alanda don sigortası yaptırdı. Bu en önemli tedbirimizdi belki. Bu anlamda Manisa'nın bilinci çok yüksek. Manisa'da bağlarda sigortalılık oranımız yüzde 54. Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Saruhanlı da ise bu oran yüzde 75 olmuş.

Diğer taraftan da bu zarara karşı en büyük tedbiri almış il ve ilçemizdeyiz. 11 bin 946 üreticimizin 259 bin 181 dekarlık arazide zirai dondan etkilenmesi söz konusu. Bu kapsamda TARSİM'in hasar tespit süreci geçici ekspertiz aşamasında. Geçici ekspertiz, hasarın hemen ardından yapılan ilk değerlendirme demek. Kesin ekspertizle ürünlerin gelişim süreci tamamlandıktan sonra temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşecek ve inşallah bu ödemeler de geçmiş 2 ay önce Çukurova'da nasıl ödemeleri yaptıysak yine bu ödemeler gerçekleşecek."

Gizligider, üreticilere ürünlerini TARSİM ile sigortalatmaları önerisinde bulundu.

Değişen iklim olaylarının toplumu etkilediğini anlatan Gizligider, "Küresel ısınma söz konusu. Yaz aylarının ortasında zirai donla ya da kış ortasında yüksek sıcaklıklarla karşılaşma ihtimalimiz var. Artık bu her an ihtimal. Ne yazık ki böyle bir sürece başta Akdeniz çanağı olmak üzere tüm dünyada bu ihtimal mevcut. Buna karşı alabileceğimiz en büyük tedbir ise sigorta. Devlet, TARSİM sigortalarında yüzde 50 ile 67 arasında prim desteği sağlıyor. Yeter ki siz gelin, gerisiyle ilgili Ziraat Bankasının faizsiz, iki yıl geri ödemesiz, 5 yıl kredilendirmesi söz konusu. Dolayısıyla devlet aslında her kapıyı açmış durumda. Yani bu tür afetlerin bundan sonra olmayacağının garantisi yok. Bu çağrımızı yinelemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sisleme, pervane ve gölgeleme ekipmanlarına da destek sağlıyoruz"

Gizligider, sisleme, pervane ve gölgeleme ekipmanlarına da destek sağladıklarını, yüzde 25-35 oranında prim desteği verdiklerini dile getirerek, "Kırsal kalkınma desteklerini yüzde 50'ye kadar devlet karşılıyor. Yeter ki siz gelin, devletin bu olanaklarından faydalanmak isteyin." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan beri süreci takip ettiğini anımsatan Gizligider, zirai don felaketinden etkilenen üreticilerin tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi yönünde gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Son iki gündür ülkede bahar havası olduğunu belirten Gizligider, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dolayısıyla daha önce tespitini yapmadığımız don vakaları da olabilir. Bununla ilgili olarak TARSİM'e başvuruda bulunulabilir. Sigortası olmayan, TARSİM kapsamında olmayan üreticilerimiz de İlçe ve İl Tarım Müdürlüklerimize giderek başvuru yapabilir. En önemlisi de biz üretimin devamlılığını sağlamak için buradayız. Bundan sonra bununla ilgili yeni tedbirler alacağız. Mecliste yeni mevzuatlara imza atacağız. Bundan sonra ne olacaksa hazırlıklı olmak zorundayız. Artık yeni bir düzen ve iklimle karşı karşıyayız."

İnceleme ve ziyaretlerde Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Manisa Milletvekilleri Murat Baybatur, Ahmet Mücahit Arınç, Tamer Akkal, Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, AK Parti İl Başkanı Süleyman Turgut ile diğer ilgililer de yer aldı.