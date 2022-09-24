Staj için gittiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadı! Soruşturmanın ardından bakanlık da devreye giriyor

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okurken staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmayan Nezaket Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı. Akbulut kendisine "Türbanını çıkarırsan staja alırız" denildiğini belirtirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık davaya müdahil olacaklarını duyurdu.

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitti. Akbulut'un gittiği okulda, okulun müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını ve staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söylediği iddia edildi. Nezaket Akbulut olaya ilişkin Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi oldu.

"TÜRBANINI ÇIKARIRSAN STAJA ALIRIZ"

Bunun arkadaşının yanında yapılmasının kendisini çok rencide ettiğini dile getiren Akbulut, şöyle konuştu: "Daha sonra arkadaşımı türban takmadığı için staja başlattılar. Bana 'Eğer türbanını çıkarırsan seni staja alırız.' dediler. Kabul etmedim tabii ki. Daha sonra gittiğimde yönetmeliklerinin imzalı örneğini istedim. Bunu veremeyeceklerini söylediler, elim boş geri döndüm. Tüm kadın haklarına, insan hukukuna aykırı bir davranış olduğu için hakkımı savunmaya başladım. Çağlayan Adliyesinde adli işlemlere başladım. Gerekli yerlere şikayette bulundum."

SORUŞTURMA AÇILDI

Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleri ile araştırılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da üniversite öğrencisinin staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

"ESEFLE OKUDUK"

Sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar yapan Bakan Yanık, "İstanbul'da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız." ifadelerini kullandı.

"KIYAFET AYRIMCILIĞI BU ÜLKE İNSANININ TRAVMASIDIR"

Yanık, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız"