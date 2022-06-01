Bakan Varank: 'Üretim cahili' dediğimizde alınıyor, el insaf - Haberler

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2002 yılında 192 olan organize sanayi bölgesi sayısını 366'ya çıkardıklarını belirterek, "Hala, AK Parti döneminde Türkiye'de fabrika açılmadı, diyebiliyor. Biz kendilerine üretim cahili, dediğimizde alınıyor ama bunlar gerçekten sanayiden de üretimden de anlamıyor. Kendisine defalarca birlikte OSB'leri ziyaret etme çağrısında bulunmama rağmen ana muhalefetin başındaki zat, buna yanaşmadı. Dün yine aynı mesnetsiz iddialarına devam etti. Gerçekten el insaf, diyorum" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde 3 gün sürecek Avrasya Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Zirvesi'ne (Eurıtech) katıldı. 2022 yılı 1'inci çeyrek için büyüme rakamlarının açıklandığını söyleyen Bakan Varank, "Ekonomimiz bu dönemde yıllık yüzde 7,3'lük bir büyüme kaydetti. Böylece pandemi şokundan sonra yakaladığımız dengeli büyüme eğilimini bu dönemde de devam ettirdik. Alt bileşenlere baktığımızda sanayinin yüzde 7,4'lük büyümeyle ekonomimizin itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu gelişmelerle birlikte sanayimizin milli hasıla içindeki payı yüzde 28,9 gibi rekor bir seviyeye yükseldi yani toplam hasılamızın neredeyse 3'te 1'i üretimden geldi. Diğer taraftan makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 10,5'luk artış da aslında gelecek adına oldukça umut verici. Bu veri de bize, sanayimizin lokomotif rolünü artırarak devam ettireceğinin sinyalini veriyor" dedi.

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