Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal bilimler alanında başarılı öğrencilere ilgili bölümleri tercih etmeleri durumunda burs verildiğini belirterek, "TÜBİTAK olarak eşit ağırlık ve sözel bölümlerden yani Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, İlahiyat, Sanat, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tercih eden, ilk bine girmiş arkadaşlarımıza aylık 5 bin 250 TL burs veriyoruz. Binle beş bin arasındaki öğrencilerimize 4 bin lira, 5 binle 10 bin arasındaki öğrencilerimize 3 bin lira, 10-20 bin arasına 2 bin lira, 20-25 bin arasına 1.650 lira aylık burs veriyoruz." dedi.

Varank, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Kampüsü'nde İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali programında öğrencilerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, İbn Haldun Üniversitesi'nin kurulmasında bakan olmadan önce de emek verdiğini ve üniversite kampüsünün Türkiye'deki en güzel kampüslerden biri olduğunu dile getirdi.

"Son 20 yılda biz özellikle yüksek öğretim alanına çok büyük yatırım yaptık"

Daha önce üniversite tercihlerinin sınava girmeden önce yapıldığını anımsatan Varank, "Adeta bir kura gibi şansınıza, bahtınıza ne çıkarsa oraya yerleştiriliyordunuz. Biz öyle sınava girdik. Şimdi sistem değişik. Türkiye'de son 20 yılda biz özellikle yüksek öğretim alanına çok büyük yatırım yaptık. Devlet üniversitelerimizi yaygınlaştırdık. Yani 70-80'lerde olan üniversite sayısı şu an 210'un üzerine çıktı ve üniversitelerimize baktığımızda da gerek altyapı olarak gerek öğrenci imkanları olarak fırsat eşitliğini sağlamak üzere bir politika alanı oluşturduk.

Kabiliyeti olan, başarılı olan her bir öğrencimiz üniversiteye gidebilsin, tercih ettiği bölümü eğer kazanabiliyorsa, okuyabilsin diye bir sistemi inşa ettik. Bunun imkanlarını da vatandaşlarımıza, genç kardeşlerimize sunuyor oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Eskiden her şehirde üniversite olmadığını, özel üniversitelerin, vakıf üniversitelerinin sayılarının ve imkanlarının kısıtlı olduğunu aktaran Varank, bu manada tercih yapacak öğrencilerin daha şanslı olduğunun bilincinde bir tercih yapmalarından memnuniyet duyacağını söyledi.

"Yaptığımız işlerin merkezine gençlerimizi yerleştirmeye özen gösteriyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Türkiye'de bilimi, bilimsel çalışmayı, teknolojiyi, üretimi, yerel kalkınmayı ve buna dönük politikaları yönlendiren bir bakanlık olduğuna dikkati çeken Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ilkokul çağından üniversite sonrası araştırmalara kadar her alanda bizim verdiğimiz destekler var. Bizim bakanlığımızı ilgilendiren hususlar var. Bu manada biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak kendimizi bilimin hamisi bir bakanlık olarak görüyoruz. ve ilkokul çağında çocuklara dene-yap atölyelerinden, lise öğrencilerine dönük proje yarışmalarına, üniversitede çalışan ve okuyan öğrencilerimize dönük farklı burs ve desteklerden bilim insanlarının yaptıkları çığır açıcı araştırmalara verdiğimiz desteklere kadar çok farklı alanlarda yaptığımız işler var.

Bu manada gençlerle gerçekten sıkı ve iyi bir iletişimimiz var. ve her yaptığımız işin merkezine de biz gençlerimizi yerleştirmeye özellikle özen gösteriyoruz."

"İbn Haldun Üniversitesi en doğru adreslerin başında geliyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın sadece temel bilimlerle, mühendislikle, tıp alanıyla ilgili bir bakanlık olmadığına dikkati çeken Bakan Varank, bakanlığın aynı zamanda sosyal bilimler alanında çok ciddi destekler ve yönlendirmeler yaptığını söyledi.

İbn Haldun Üniversitesi'nin isminden başlayarak zaten çok iddialı bir şekilde kendini kanıtlamış bir üniversite olduğunu belirten Bakan Varank, şöyle devam etti:

"İbn Haldun Üniversitesi de işte böyle bir ismi kendilerine ışık tutması anlayışıyla ve iddialı bir şekilde kurulmuş bir üniversite. Türkiye'deki üniversitelere baktığımızda özellikle sosyal bilimler alanında kendisini odaklamış zaten İbn Haldun gibi bir üniversite yok. Bu alanlarda çalışan üniversitelere baktığımızda kayıt yaptıracak öğrencilerine bu imkanları bu kadar cömertçe sağlayan Türkiye'de başka bir üniversite yok.

Burada okuyan öğrencilerimize baktığımızda, burada yapılan çalışmalara baktığımızda işte o imkanlar sağlanan öğrencilerimizin ve bu üniversitedeki akademisyenlerimizin de bilimsel olarak çok başarılı olduklarını görüyoruz. Bu manada eğer Türkiye'de ben rahatça okuyayım, bu imkanlardan faydalanayım istiyorsanız İbn Haldun Üniversitesi en doğru adreslerin başında geliyor."

"Sosyal ve beşeri bilimler çok değerli alanlar"

Öğrencilere hangi bölümü tercih ederlerse etsinler bir hedef belirlemeleri yönünde tavsiyede bulunan Varank, üniversite eğitimi esnasında kişisel olarak kabiliyetler kazanmanın da oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Sosyal ve beşeri bilimlerin çok değerli alanlar olduğunu dile getiren Varank, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi yolunuzu çizerken sizin en önemli yoldaşlarınızdan bir tanesi olacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bağlı ilgili kuruluşlarıyla birlikte Türkiye'de gençlere en fazla destek veren bakanlıkların başında geliyor." dedi.

"Başarılı öğrencilerimize o bölümleri tercih ederlerse burslar veriyoruz"

Bakan Varank, sosyal bilimler alanında başarılı öğrencilere ilgili bölümleri tercih etmeleri durumunda TÜBİTAK tarafından burs verildiğini belirterek, "TÜBİTAK olarak eşit ağırlık ve sözel bölümlerden yani Antropoloji, Arkeoloji, Sanat Tarihi, Coğrafya, Felsefe, İlahiyat, Sanat, Sosyoloji, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerini tercih eden, ilk bine girmiş arkadaşlarımıza aylık 5 bin 250 TL burs veriyoruz. Binle beş bin arasındaki öğrencilerimize 4 bin lira, 5 binle 10 bin arasındaki öğrencilerimize 3 bin lira, 10-20 bin arasına 2 bin lira, 20-25 bin arasına 1.650 lira aylık burs veriyoruz." diye konuştu.

"Sosyal ve beşeri bilim alanlarına başarılı öğrencilerimizi yönlendirmek istiyoruz"

Bu manada sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın geleceğine etki edebilecek sosyal ve beşeri bölümleri tercih edecek öğrencilere ciddi destekler verdiklerini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Değerli arkadaşlar istediğiniz güce sahip olabilirsiniz. Teknoloji alanında çok ciddi başarılar elde edebilirsiniz. Ama bu başarıları sosyal bilimlerle, beşeri bilimlerle desteklemezsiniz aslında onların yol göstericisi olan hayatın gerçeklerini araştıran bu bilimler olmazsa sizin başarılı olma şansınız asla olmaz. Bu manada da biz sosyal ve beşeri bilimleri çok önemsiyoruz. ve oralara başarılı öğrencilerimizi yönlendirmek istiyoruz."