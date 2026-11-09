Bakan Uraloğlu, ray sıcaklıklarının 425 noktada anlık izleneceğini duyurdu

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ile ASELSAN iş birliğinde hayata geçirilen Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi (RAYSİS) Projesi kapsamında Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıklarının anlık olarak takip edileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin demir yolu altyapısında oluşturabileceği sıcaklık kaynaklı risklere dikkat çekerek, "Ray Sıcaklığı İhbar Sistemi Projesi kapsamında Türkiye genelinde 425 noktada ray sıcaklıklarını anlık olarak takip edeceğiz. Sıcaklık değişiminden kaynaklanan olası risklere karşı erken uyarı imkanı sağlayacağız. Böylece önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sunacağız. Elde edilen verileri saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak raporlayabileceğiz. Ayrıca ihtiyaç duyulan farklı zaman aralıklarında da analizler yapabileceğiz" dedi.

'SİSTEM OTOMATİK ALARM OLUŞTURACAK'

RAYSİS'in, Eryaman YHT Garı'nda bulunan ASELSAN Ana Yönetim Sistemi'ne entegre edilmesinin planlandığını belirten Uraloğlu, "Ray sıcaklıkları belirlenen kritik seviyeleri aştığında sistem otomatik olarak alarm oluşturacak. Bu uyarıların trenlerimizde bulunan ASELSAN APCO25 telsizleri üzerinden ilgili trenlere uyarı gönderilecek. Böylece olası risklerin zamanında tespit edilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına imkan sağlayacağız" diye konuştu.

Uraloğlu, sistem sayesinde ray sıcaklıklarında meydana gelen değişimlerin sürekli izlenebileceğini ve geçmiş dönem verileri üzerinden analizler yapılabileceğini belirtti. Ray sıcaklıklarından kaynaklanabilecek olumsuzlukların önceden tespit edilmesinin demir yolu işletmeciliği açısından önem taşıdığını vurgulayan Uraloğlu, "İklim değişikliğinin etkilerine karşı demir yolu altyapımızın dayanıklılığını artırmayı hedefliyoruz. RAYSİS ile sıcaklık kaynaklı risklere karşı önleyici tedbirlerin zamanında alınmasına katkı sağlayacak, demir yolu trafik emniyetini daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı