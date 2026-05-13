Bakan Uraloğlu: Türksat 7A için kolları sıvadık

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türksat 7A için "kolları sıvadıklarını" söyleyerek, "İhtiyaç analizleri ve fizibilite süreçlerini tamamladık. İnşallah onu da bitirip uzaydaki konumuna göndereceğiz. İnşallah onu da bitirip uzaydaki konumuna göndereceğiz" dedi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), dünyanın teknoloji ve telekomünikasyon alanındaki en önemli buluşmalarından biri olan Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu'na (GSR) ev sahipliği yaptı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) ihtisas kuruluşu olan ve Türkiye'nin de üyesi olduğu Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen Küresel Düzenleyiciler Sempozyumu (GSR), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi.

Sempozyuma, ITU Genel Sekreteri Doreen Bogdan-Martin, ITU Telekomünikasyon Geliştirme Bürosu (BDT) Direktörü Cosmas Luckyson Zavazava, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu, dünya genelindeki telekomünikasyon düzenleyicileri, teknoloji liderleri ve kamu temsilcileri de katıldı.

Sempozyumda konuşan Bakan Uraloğlu, toplantının uluslararası iş birliğini güçlendirecek ve ortak bir küresel perspektif oluşturacak sonuçlar doğuracağına inandığını belirterek, "GSR 26'yı yalnızca bir sektör buluşması değil, dijital geleceğin yönetimine ilişkin küresel bir istişare platformu olarak da görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijital dönüşüm çağında nasıl bir gelecek inşa edilmek istendiği sorusuna birlikte yanıt arandığını söyleyen Uraloğlu, teknolojinin artık yalnızca iletişimi kolaylaştıran bir araç olmadığını ifade etti. Uraloğlu, "Teknoloji artık ekonomiyi yönlendiren, toplumu dönüştüren, güvenlik anlayışını değiştiren ve küresel rekabeti yeniden tanımlayan stratejik bir güçtür" dedi.

"AVRUPA'DA EN ÇOK HANEYE FİBER ALTYAPI SAĞLAYAN ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Türkiye'nin dijitalleşmeyi yalnızca teknolojik dönüşüm değil, aynı zamanda kalkınma, egemenlik ve küresel rekabet meselesi olarak değerlendirdiğini belirten Uraloğlu, güçlü bir dijital ekosistem inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini ifade etti. Uraloğlu, "İnanıyoruz ki dijital çağın en güçlü ülkeleri; teknolojiyi sadece tüketenler değil; geliştirenler, yön verenler, kurallarını oluşturanlar ve katkı sağlayanlar olacaktır. Türkiye'nin hedefi de bu sürecin aktif ve güçlü aktörlerinden birisi olmaktır" diye konuştu.

Türkiye'nin son çeyrek asırda önemli altyapı hamleleri yaptığını kaydeden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2002 yılında geniş bant internet abonemiz yoktu ve fiber kablo ağımız sadece 81 bin kilometreydi. Bugün fiber optik altyapımız 680 bin kilometreye yani dünyanın çevresini 17 kez dolaşabilecek bir uzunluğa erişti. Geniş bant internet abone sayımız 98 milyona, mobil abone sayımız ise yaklaşık 100 milyona ulaştı. Ayrıca 39 Avrupa ülkesi arasında en çok haneye fiber altyapısı ulaştıran ilk üç ülke arasındayız."

Uydu teknolojilerinin Türkiye için bağımsızlık ve sürdürülebilirlik meselesi olduğunu belirten Uraloğlu, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla üretilen ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçen yıl hizmete alındığını hatırlattı. Uraloğlu, "Şimdi Türksat 7A için kolları sıvadık; ihtiyaç analizleri ve fizibilite süreçlerini tamamladık. İnşallah onu da bitirip uzaydaki konumuna göndereceğiz. İnşallah onu da bitirip uzaydaki konumuna göndereceğiz" dedi.

5G'DE ABONE SAYISI 34 MİLYONA ULAŞTI

Dijital dönüşüm yolculuğunda önemli kilometre taşlarının geride bırakıldığını söyleyen Uraloğlu, 31 Mart 2026'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "5G ile İletişimde Güçlü Türkiye" töreniyle 5G'ye geçildiğini hatırlattı.

Uraloğlu, "81 ilimizde kademeli olarak hizmete aldığımız 5G ile daha ilk günde yaklaşık 21 milyon abone, yani neredeyse ülkemiz nüfusunun dörtte biri bu teknolojiyle buluştu. Aradan geçen yaklaşık 40 günlük sürede de 12 milyon 500 bin yeni 5G abonesi daha bu teknolojiyle tanışarak 34 milyona yaklaşan bir abone sayısına ulaşmış durumdayız. İki yıl içerisinde de 5G hizmetlerini kademeli olarak ülkemizin her noktasına yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, SİBER GÜVENLİKTE "ROL MODEL ÜLKELER" ARASINDA YER ALDI

Vatandaş odaklı dijital hizmetler geliştirdiklerini ifade eden Uraloğlu, elektronik haberleşme sektöründeki tarifelerin e-Devlet üzerinden karşılaştırılmasını sağlayan "Tarife Karşılaştırma" projesinin 2025 yılında Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Ödülleri kapsamında "Bilgiye Erişim" kategorisinde şampiyon seçildiğini söyledi.

Türkiye'nin siber güvenlik alanında da önemli bir olgunluğa eriştiğini ifade eden Uraloğlu, ITU'nun Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde Türkiye'nin tüm başlıklarda tam puan alarak "Seviye 1 Rol Model Ülkeler" arasında yer aldığını söyledi.

ITU'nun öncelikleriyle Türkiye'nin dijitalleşme vizyonu arasında güçlü bir uyum bulunduğunu belirten Uraloğlu, Türkiye'nin 2027-2030 dönemi için gerçekleştirilecek PP-26 seçimlerinde ITU Konsey Üyeliğine yeniden aday olduğunu da duyurdu.

Türkiye'nin Konsey bünyesinde aktif, yapıcı ve sorumluluk sahibi katkılarını sürdürme iradesini koruduğunu kaydeden Uraloğlu, ITU üyesi ülkelerin desteklerine güvendiklerini ifade etti.

"SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ, ITU'NUN DİJİTAL GELECEK VİZYONUNA KATKI SAĞLADI"

Dijital dönüşüm sürecinde yalnızca altyapıyı geliştirmediklerini, aynı zamanda dijital ekosistemi daha güvenli ve insan odaklı hale getirmeye çalıştıklarını kaydeden Uraloğlu, 1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni sosyal medya ve oyun platformları düzenlemesine de değindi.

Uraloğlu, söz konusu düzenlemenin özellikle çocukların korunmasını merkeze alan koruyucu ve düzenleyici bir vizyonun ürünü olduğunu aktararak "Dijital çağda en büyük servetimiz, olmazsa olmazımız çocuklarımızdır. Onları şiddetten, istismardan, akran zorbalığından, manipülatif içeriklerden ve kontrolsüz ekran bağımlılığından korumak sadece ulusal bir sorumluluk değil, aynı zamanda insanlığın ortak geleceğine dair ahlaki bir ödevdir" dedi.

Türkiye'nin bu yasayla ITU'nun güvenli ve kapsayıcı dijital gelecek vizyonuna somut katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Bu düzenleme, sosyal medyayı asla yasaklayan değil, onu daha güvenli ve sorumlu bir mecraya dönüştüren, çocuklarımızı risklerden korurken aileleri de güçlendiren insani bir yaklaşımdır" diye konuştu.

Kaynak: ANKA