Bakan Uraloğlu: Mersin'de Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu'nun tamamını bu sene hizmete açacağız

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı süren Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi ile ilgili incelemelerde bulunup, açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, "Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını temmuz ayında gerçekleştireceğiz. Geri kalan Kızkalesi'ne kadar olan kesimini de inşallah aralık ayına kadar açmış olacağız. Otoyolumuzun tamamını bu sene içerisinde hizmet açmış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli programlar için geldiği Mersin'de ilk olarak Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi'nin çalışmalarını yerinde inceledi. Uraloğlu, projenin ilk etabı olan Çeşmeli-Kızkalesi kesiminde çalışmaların yürütüldüğü Erdemli ilçesi Çiftepınar Mahallesi'ndeki şantiyeyi ziyaret etti. Ziyarette Uraloğlu'na Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı, Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal ve Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen eşlik etti. Bakan Uraloğlu, projede gelinen aşama hakkında bilgi aldı.

'PROJENİN GENEL FİZİKSEL GERÇEKLEŞMESİNİ YÜZDE 88 SEVİYESİNE ULAŞTIRDIK'

Bakan Uraloğlu, incelemelerinin ardından projeyle ilgili açıklama yaparak, serbest bölgesiyle, inşası devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile, büyük sanayi ve ticari kuruluşlarıyla ve konteyner hacmi bakımından Türkiye'nin 2'nci en büyük limanı sayesinde Mersin'in hızla büyüdüğünü söyledi. Mersin'in gelişmiş kara yolu ağlarının tam kavşağında yer aldığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun doğal devamı niteliğindeki bu projemiz, mevcut Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak Erdemli ve Kızkalesi yerleşimlerinin kuzeyinden D-400 Devlet Yolu'na paralel ilerleyip, Kızkalesi Kavşağı ile Devlet Yolu'na bağlanacak. 'Kamu-Özel' iş birliği modeliyle hayata geçirdiğimiz otoyolumuz, 3 geliş 3 gidiş 6 şeritli 41 kilometre ana gövde ve 2 geliş 2 gidiş 4 şeritli 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda. Proje kapsamında ayrıca 7 adet tünel, 5 adet viyadük, 2 adet otoyol hizmet tesisi, 1 adet bakım işletme merkezi ve 1 adet tünel işletme merkezi inşa ediyoruz. Yapım çalışmalarında şu anda önemli aşamaları geride bıraktık. Toplam 20 bin 232 metre uzunluğundaki 7 tüneli ve 3 bin 266 metre uzunluğundaki 5 viyadüğü tamamladık. Toprak işlerinde 41,1 milyon metreküp kazı ve dolgu yaparak yüzde 99 ilerleme sağladık. 140 adet köprü ve sanat yapısından 131'ini bitirerek yüzde 95 gerçekleşme elde ettik. 3,8 milyon ton üstyapı imalatından 1 milyon 837 bin tonunu tamamlayarak yüzde 50 ilerleme kaydettik. Projenin genel fiziksel gerçekleşmesini yüzde 88 seviyesine ulaştırdık" dedi.

'2,5 SAATE VARAN SEYAHAT SÜRESİNİ 18 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ'

Projeyle Mersin'in önemli turizm bölgelerini Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na doğrudan bağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece bölgemizi ülkemizin bütün otoyol ağına kesintisiz entegre ediyoruz. D-400 Akdeniz Sahil Yolu ve D-715 Konya-Mersin Devlet yollarının transit trafiğini, şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirmek suretiyle kesintisiz bir trafik akışı sağlayacağız. Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız. Çeşmeli-Kızkalesi otoyolunu tamamladığımızda, mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz. Böylece yolumuzla, zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 3 milyar 38 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon salınımını da 17 bin 100 ton azaltarak Mersin'in tertemiz doğasını ve Akdeniz'in turkuaz kıyılarını koruyacağız" diye konuştu.

'BÖLGEDEKİ TURİZM, SANAYİ VE TARIM FAALİYETLERİ DAHA DA CANLANACAK'

Otoyol ile bölgedeki turizm, sanayi ve tarım faaliyetlerini daha da canlandıracaklarının altını çizen Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Proje ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedeniyle hızla gelişen bölgenin artan ulaşım ihtiyacını da karşılayacaktır. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin'de devam eden projelerimizden sadece biri. Hiç şüphesiz, ülkemizin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olan Mersin'in altyapısının gelişmesine ayrı bir özen gösteriyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki son 24 yılda Mersin'in ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 293 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 585 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol ağını 672 kilometreye yükselterek yollarımızı daha güvenli ve konforlu hale getirdik. Akdeniz Sahil Yolu başta olmak üzere Mersin-Erdemli-Silifke-Taşucu-Kaledran Yolu, Silifke-Mut-Sertavul Yolu, Çukurova Havalimanı Bağlantı Yolu, Tarsus Turizm Merkezi Yolu, Anamur-Kazancı yolu gibi 16 ayrı kara yolu projemizin çalışmaları da devam ediyor. Dün Silifke-Mut-Sertavul Yolu'ndaki çalışmalarımızda da incelemelerde bulunduk. 101 kilometre uzunluğundaki bu projemizde bugüne kadar yüzde 49 fiziki gerçekleşmeye ulaştık. 8 adet tünel ve 8 adet viyadük ile zorlu heyelan bölgelerini aşacağız. Seyahat süresini 105 dakikadan 70 dakikaya düşüreceğiz. Yine, özellikle turizm ve ticaretin 2 başkenti Antalya ile Mersin'i birleştirecek Akdeniz Sahil yolumuz bölgenin geleceğini şekillendirecek diğer bir önemli projemiz olarak dikkat çekiyor. Mevcut 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaltan Akdeniz Sahil Yolu'nu toplam 440 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Projemiz tamamlandığında 9 saat 30 dakika süren seyahat süresi, 5 saat 50 dakikaya inecek. Yapım çalışmaları devam eden Antalya-Alanya ve Çeşmeli-Kızkalesi otoyollarının tamamlanıp hizmete başlamasıyla da 4 saat 30 dakikaya kadar düşecek. Bölgemizin ve ülkemizin önemli raylı sistemlerinden olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Projemizin çalışmaları da hızla devam ediyor. Bu projemiz de Akdeniz Bölgesi'ni Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan, Türkiye'nin en yoğun sanayi ve ihracat koridorlarından birini modern demir yolu altyapısıyla bütünleştiren stratejik mega yatırımlarımızdan biridir. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasını yük için yüksek standarda ve yolcu treni için de 200 kilometre hıza uygun olarak yeniden inşa ediyoruz. 361 kilometre olan hattı 312 kilometreye düşürüyoruz. Yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresini de 2 saat 15 dakikaya indireceğiz. Proje tamamlandığında yılda ortalama 3 milyonun üzerinde yolcu ve 37 milyon ton civarında yük taşımayı öngörüyoruz. Bölgedeki hem yolcu hem yük taşımacılığını dönüştürecek bu hattımız, Mersin limanlarını Gaziantep ve ötesine kesintisiz, hızlı ve güvenli şekilde bağlayarak lojistik faaliyetlerimizi de küresel ölçekte güçlendirecektir."

'TÜRKİYE'DE EN HIZLI ŞEKİLDE YAPTIĞIMIZ, BİTİRDİĞİMİZ OTOYOL OLACAK'

Bakan Uraloğlu, açıklamasında ayrıca, "Mersin her geçen gün gelişiyor ve cazibesi artıyor. Biz de Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu rehber edinerek, Mersin'in ihtiyaçlarını en doğru ve güzel şekilde karşılayacak adımları atmaya devam ediyoruz. Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesi ne zaman bitecek? Ne zaman trafiğe açacağız? Ne zaman kullanabileceğiz? Biraz önce heyetimizle yaptığımız istişarede inşallah Çeşmeli ile Erdemli Doğu Kavşağı arasının trafiğe açılmasını temmuz ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böyle bir hedef koyduk. Geri kalan Kızkalesi'ne kadar olan kesimini de inşallah aralık ayına kadar orayı da hizmet açmış olacağız. Yani otoyolumuzun tamamını bu sene içerisinde hizmet açmış olacağız. Bu bizim için kıymetli. Türkiye'de en hızlı şekilde yaptığımız, bitirdiğimiz otoyol olacak. Bu da Mersin'e yakışır diye düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı