Bakan Uraloğlu: Deprem Sonrası 79,4 Milyar Lira Harcama Yapıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla toplam 79,4 milyar lira harcama yaptıklarını ifade etti.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılında yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, 11 ili etkileyen depremlerin ardından ulaştırma ve haberleşme altyapısına yönelik çalışmalar ve gelinen aşama hakkında bilgi verdi. Depremlerin ardından ilk andan beri sahada olduklarını belirten Uraloğlu, "Bölgenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi ve hasarlarının giderilmesi amacıyla 64,6 milyar lira yatırım ile 14,8 milyar lira cari olmak üzere toplam 79,4 milyar lira harcama yaptık" ifadelerini kullandı.

'418 KİLOMETRE YOL İMALATI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 6 Şubat depremleri sonrasında 68 bin 510 kilometrelik yol ağının 9 bin 176 kilometresinin deprem bölgesinde olduğunu ve bu kesimin sadece yüzde 2'sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluştuğunu söyledi. Uraloğlu, 11 ildeki yol ağının yüzde 98'inin depremden herhangi bir zarar görmediğini ifade ederek, "Depremin hemen ardından Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile 4 bin 865 personel, 3 bin 284 makine ve teçhizatla çalışma yürüterek deprem sonrası trafikte aksamaların önlenmesi için gerekli tedbirleri aldık. Şehir içi trafiğin sağlanması ve özellikle arama kurtarma amaçlı yoğun çalışmalar yürüttük" dedi.

Deprem bölgesinde kalıcı deprem konutlarının yapımı sürerken, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapımı üstlenilen bağlantı ve imar yollarındaki çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda 8 ilde 32 lokasyonda toplam 418 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun altyapılarıyla birlikte imalatlarını gerçekleştiriyoruz. 293,5 kilometrelik bağlantı ve imar yolunun ise yapım çalışmalarını tamamladık" ifadelerini kullandı.

'VAGONLAR DEPREMZEDELERİN HİZMETİNE AÇILDI'

Demir yolu ile bölgeye 450 yolcu treni ile afetzedelerin yanı sıra gönüllü, doktor ve askeri personelin de aralarında bulunduğu yaklaşık 78 bin yolcuyu taşıdıklarını anımsatan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Depremden etkilenen vatandaşlarımıza gar ve istasyonlarda yolcu ve personel servis vagonları ile misafirhane, sosyal tesis ve şantiyelerde günlük toplam 6 bin kişiye barınma hizmeti verdik. Ayrıca deprem bölgesinde görev yapan iş makineleri ve ambulans gibi araçlara akaryakıt desteği sağlanarak, bu kapsamda toplam 16 bin 912 litre akaryakıt temin ettik."

Mersin-Adana-Osmaniye-Narlı, Toprakkale-İskenderun, Malatya-Yolçatı-Diyarbakır gibi 1275 kilometrelik demir yolu hattının hasar gördüğünü anımsatan Bakan Uraloğlu, depremin ardından hızla yapım onarım çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Uraloğlu, "Depremin hemen sonrasında bakım ekiplerince ilk kontroller yapılırken kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatlarımızın uygunluk durumları tespit edildi. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam 1232 kilometrelik hattı acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açtık" dedi.

Bakan Uraloğlu, son olarak 2025 yılı Eylül ayında altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı demir yolu hattında yük taşımacılığına tekrar başladıklarını ifade etti. Uraloğlu, "Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edeceğiz. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacak" açıklamasında bulundu.

'22 BİN 466 TON İNSANİ YARDIM MALZEMESİ HAVALİMANLARINA ULAŞTIRILDI'

Afetin ilk dakikalarından itibaren, sivil havacılık paydaşlarıyla birlikte hem insani yardım hem de yoğun tahliye uçuşlarının gerçekleştirilmesini sağladıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ Havalimanlarında; 6 Şubat-30 Nisan 2023 tarihleri arasında 27 bin 623 iç hat ve 2 bin 978 dış hat olmak üzere toplam 30 bin 601 uçak trafiği gerçekleştirilirken toplam 3 milyon 57 bin 804 yolcuya hizmet verildi. 22 bin 466 ton insani yardım malzemesi deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırıldı" bilgisini paylaştı.

'HATAY HAVALİMANI'NDA YARDIMCI PİST HİZMETE ALINDI'

Hatay Havalimanı'nın 3 bin metrelik ana pistinde depremden dolayı ağır hasar oluştuğunu anımsatan Uraloğlu, öncelikle insani yardım ve tahliye uçuşlarının kullanımı için gerekli çalışmaları hızla yaparak pisti kısa sürede hizmete aldıklarını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Ardından Hatay Havalimanı'mızı, benzer afetlerde dahi görevini sürdürebilecek kalıcı ve güçlü bir altyapıyla yeniden ayağa kaldırmak için kapsamlı bir süreç yürüttük, 21 Kasım 2023'te de yapım çalışmalarına başladık" dedi.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şu ana kadar; 2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık ve kullanmaya başladık. Toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun, yeni pist ile apron arasındaki bağlantı taksi yolunun, regülatör binasının ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladık. 3 bin metre uzunluğundaki en geniş gövdeli uçakların dahi inebileceği şekilde yaptığımız ana pist çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz."

Bölgeye deniz yoluyla özellikle iş makinelerini nakliye etmek için ilk gemileri İstanbul, İzmir ve KKTC'den ilk 24 saatte yüklemeye başladıklarını kaydeden Uraloğlu, "Yardım faaliyetleri süresince büyük balıkçı gemileriyle Mersin ve Adana'dan sürekli olarak insani yardım malzemesi ve jenaratör gibi gıda ve diğer yardım malzemelerini kara trafiğini bypass ederek Çevlik Balıkçı Barınağına ulaştırdık. Tüm bu süreç boyunca da toplamda 44 ticari gemi ve 52 destek gemisi ile 10 bin 346 yaşam konteyneri, 1171 TIR/konteyner insani yardım malzemesi, 403 iş makinesini bölgeye ulaştırdık. Söz konusu gemilerle de bölgeden 3 bin 561 kişi ve 338 muhtelif araç taşınırken 3 yolcu gemisinde, 1800 depremzedeye konaklama imkanı da sağlandı" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, depremden sonra kıyı yapılarında oturma, rıhtımlarda çökme ve zeminde yüzeysel sıvılaşma olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Bu hususlarda çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. İskenderun Balıkçı Barınağı'nın onarımı işini tamamladık. Ana ve tali mendireği onararak çöken ve bozulan rıhtımı yeniledik. Dörtyol, Işıklı Konacık ve Samandağ Çevlik balıkçı barınaklarının da yapıma yönelik ihalelerini gerçekleştirdik" bilgisini paylaştı.

'1350'DEN FAZLA KALICI BAZ İSTASYONU SAĞLANDI'

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin hemen ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile BTK koordinesinde işletmecilerin mobil baz istasyonları, jeneratörler ve saha ekiplerinin bölgeye intikalinin sağlandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Deprem bölgelerine mevcut kapasiteye ilave olarak, 500'e yakın mobil, karavan ve römork tipi baz istasyonu, acil iletişim araçları, 2 bin 200'den fazla personel ile 3 bin 500'e yakın jeneratör sevk edildi" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, kırsal bölgelerde iletişim ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla hazırlanan ve acil durumlarda kullanılabilecek şekilde projelendirilmiş 40 römork tipi baz istasyonun da afet sonrası deprem bölgesine sevk edilerek kullanımının sağlandığını dile getirerek, "Deprem bölgesinin yeniden imar ve inşası sürecinde, haberleşme altyapıları için işletmecilerin gerekli planlamaları yapması ve 1350'den fazla kalıcı baz istasyonunun kurulması sağlandı. Şu an, yeni yerleşim alanlarındaki TOKİ ve Emlak Konut'un kalıcı konut projelerinin planlama ve altyapı inşası faaliyetleriyle paralel olarak, işletmeciler mobil ve sabit iletişim altyapılarını kurmaya devam ediliyor" ifadelerini kullandı.

İlk gününden itibaren bölgeye destek yollayan Türksat'ın, 167 lokasyona kurduğu uydu haberleşme sistemleri ile AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere, tüm acil yardım ekiplerinin iletişimini sağladığını ifade eden Uraloğlu, "Konteyner kentlere fiber bağlantı, kablosuz internet hizmeti ve TÜRKSAT 5B üzerinden uydu internet hizmeti götürüldü. Ayrıca, konteyner kent ve çadır kentlerin mobil kapsama ihtiyaçları karşılandı" dedi.

'43 BİN 350 YARDIM KOLİSİ ULAŞTIRILDI'

AFAD koordinasyonunda depremin ilk 48 saatinde PTT'nin bin 618 TIR ile deprem bölgesine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak malzemelerini yola çıkardığını söyleyen Uraloğlu, "Ücretsiz yardım kargosu kampanyası kapsamında yurt içi ve yurt dışı kabul edilen 43 bin 350 adet yardım kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı" açıklamasında bulundu.